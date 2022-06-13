點心放題｜人氣點心店優惠$153起 任食逾30款！送燕窩撻/鮑魚酥

【點心放題】人氣點心專門店放題優惠低至81折！特色點心專門店推出放題優惠，2小時任食逾30款點心，再送燕窩撻或鮑魚酥，人均只需$153起！點一龍荃灣及尖沙咀分店同步都有優惠！

點心放題｜點一龍優惠人均$153起 任食30款點心！送燕窩撻/鮑魚酥

再有餐廳推出點心放題優惠！人氣特色點心專門店「點一龍」，這次點心放題有多款招牌特色點心、蒸點、煎炸美食及創意小食，包括人氣杞子鮮蝦燒賣、蛋煎糯米雞、海蝦脆春卷、茶樹菌嫩雞餃、薑糖攬人馬拉糕、奶黃流沙包、蛋白蓮子杏仁茶、晶瑩海蝦餃、香蝦粉絲蒸鮮魷、紅油抄手等，現時可以優惠價任食多款精選點心！

圖片來源：KKday

點一龍現即日起推出點心放題優惠低至81折，人均最平$153起，就可以在2小時內任食特色點心，一次過試盡超過30款精選點心，荃灣及尖沙咀分店更同步推出優惠！每位客人仲可以獲贈「養顏燕窩撻」或「極品鮑魚酥」一件！

即日起經網上平台預約就可以享用優惠，售完即止！如果想以超抵價歎到一盎兩件，就要把握機會了！

點一龍點心放題優惠



優惠預訂期：2022年6月13日12:00至6月22日23:59

使用日期：2022年6月14日至7月29日

使用時段：只適用於星期一至五，星期六日及公眾假期除外



荃灣分店 - 120 分鐘點心放題（2位用）

KKday 優惠：成人$336/2 位（原價：HK$207/位）



尖沙咀分店 - 120 分鐘點心放題（2 位用）

KKday 優惠：成人$376/2 位（原價：HK$207/位）



訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127277?cid=9429



點一龍分店地址



荃灣分店：荃灣楊屋道 8 號如心廣場一期地下 G01A 號舖

電話：2633 5099



尖沙咀分店：尖沙咀海港城港威商場地下 G103 號舖

電話：2175 3100

