點心放題｜人氣點心店優惠$153起 任食逾30款！送燕窩撻/鮑魚酥
撰文：貝果超人
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【點心放題】人氣點心專門店放題優惠低至81折！特色點心專門店推出放題優惠，2小時任食逾30款點心，再送燕窩撻或鮑魚酥，人均只需$153起！點一龍荃灣及尖沙咀分店同步都有優惠！
點心放題｜點一龍優惠人均$153起 任食30款點心！送燕窩撻/鮑魚酥
再有餐廳推出點心放題優惠！人氣特色點心專門店「點一龍」，這次點心放題有多款招牌特色點心、蒸點、煎炸美食及創意小食，包括人氣杞子鮮蝦燒賣、蛋煎糯米雞、海蝦脆春卷、茶樹菌嫩雞餃、薑糖攬人馬拉糕、奶黃流沙包、蛋白蓮子杏仁茶、晶瑩海蝦餃、香蝦粉絲蒸鮮魷、紅油抄手等，現時可以優惠價任食多款精選點心！
點一龍現即日起推出點心放題優惠低至81折，人均最平$153起，就可以在2小時內任食特色點心，一次過試盡超過30款精選點心，荃灣及尖沙咀分店更同步推出優惠！每位客人仲可以獲贈「養顏燕窩撻」或「極品鮑魚酥」一件！
即日起經網上平台預約就可以享用優惠，售完即止！如果想以超抵價歎到一盎兩件，就要把握機會了！
點一龍點心放題優惠
優惠預訂期：2022年6月13日12:00至6月22日23:59
使用日期：2022年6月14日至7月29日
使用時段：只適用於星期一至五，星期六日及公眾假期除外
荃灣分店 - 120 分鐘點心放題（2位用）
KKday 優惠：成人$336/2 位（原價：HK$207/位）
尖沙咀分店 - 120 分鐘點心放題（2 位用）
KKday 優惠：成人$376/2 位（原價：HK$207/位）
訂購連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127277?cid=9429
點一龍分店地址
荃灣分店：荃灣楊屋道 8 號如心廣場一期地下 G01A 號舖
電話：2633 5099
尖沙咀分店：尖沙咀海港城港威商場地下 G103 號舖
電話：2175 3100