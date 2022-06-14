父親節禮物｜按摩器體檢套餐優惠低至31折！舒筋活絡守護爸爸健康

臨近父親節，想為平日勞碌工作的爸爸送上一份最貼心又實用的禮物嗎？不妨從關心他的健康方面考慮。以下精選了10個保健服務及產品，包括身體檢查、保健食品、按摩器等，由內而外照顧爸爸的健康需要！



男性專屬體檢 三高肝臟前列腺81項目$2,600起

隨著年紀增長，身體機能日漸退化，為求安心，不妨趁著父親節送給爸爸一份「健康報告」，例如前列腺超聲波、肝臟超聲波、三高檢查等身體檢查項目等，可參考尚醫男性全面超聲波身體檢查、莊柏醫療精選長者健康檢查、香港仁和體檢星級詳細身體檢查套餐，有專業醫護人員講解檢查報告，絕對是一份窩心的禮物之選。現透過「01網購」訂購低至44折。

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尚醫男性全面超聲波身體檢查

「01網購」優惠價：$2,800（原價：$6,400）



莊柏醫療精選長者健康檢查

「01網購」優惠價：$2,600（原價：$3,700）



香港仁和體檢星級詳細身體檢查套餐

「01網購」優惠價：$3,700（原價：$5,330）



改善睡眠質素消疲勞 溫熱按摩枕31折

若要維持健康，又怎少得送上實用又貼心的按摩器？按摩枕、肌肉按摩槍、腳底按摩毯等，讓他隨時隨地紓展筋骨，不用到按摩店增感染病毒風險。例如：節亮MC數顯高頻肌肉按摩槍，6款按摩頭選擇，有效消除肌肉酸痛感；或可選擇LOHAS車載家用溫熱按摩枕，內置4 顆圓弧溫感按摩球, 真人手感般的深層按摩。如想改善爸爸的睡眠質素，可選這款節亮MAO 長者/老人腳底按摩毯，採用天然雨花石，經濟實惠之餘，簡單方便，不用時卷起存放，不佔太多空間。現透過「01網購」可享低至31折優惠。

按圖看節亮按摩產品優惠：

LOHAS車載家用溫熱按摩枕

「01網購」優惠價：$168（原價：$398）



節亮MC數顯高頻肌肉按摩槍

「01網購」優惠價：$488（原價：$1599）



節亮MAO 長者/老人腳底按摩毯

「01網購」優惠價：$328（原價：$568）



降三高通血管 湯包保健品$40起

即使擁有健康的體魄，也需充足的營養素，若從食物中攝取不足，可由保健產品輔助。例如有助暢通血管，解決三高問題的產品，例如健康殿堂護心殿堂；以及針對降低身體油脂積聚的Ozen生活館降三高茶包。想親自下廚？你亦可考慮為爸爸煲健康老火湯，消暑健脾通血管，包括降血脂通血管湯和消暑健脾去濕湯，兩款都適合爸爸日常保健飲用。

按圖看保健產品及健康湯包優惠：

健康殿堂護心殿堂

「01網購」優惠價：$2,100（原價：$2,680）



Ozen生活館降三高茶包

「01網購」售價：$40



中港藥業公司保健湯包（降血脂通血管湯和消暑健脾去濕湯）

「01網購」售價：$65

