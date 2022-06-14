父親節禮物｜按摩器體檢套餐優惠低至31折！舒筋活絡守護爸爸健康

撰文：陳紫晴
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臨近父親節，想為平日勞碌工作的爸爸送上一份最貼心又實用的禮物嗎？不妨從關心他的健康方面考慮。以下精選了10個保健服務及產品，包括身體檢查、保健食品、按摩器等，由內而外照顧爸爸的健康需要！

男性專屬體檢　三高肝臟前列腺81項目$2,600起

隨著年紀增長，身體機能日漸退化，為求安心，不妨趁著父親節送給爸爸一份「健康報告」，例如前列腺超聲波、肝臟超聲波、三高檢查等身體檢查項目等，可參考尚醫男性全面超聲波身體檢查莊柏醫療精選長者健康檢查香港仁和體檢星級詳細身體檢查套餐，有專業醫護人員講解檢查報告，絕對是一份窩心的禮物之選。現透過「01網購」訂購低至44折。

按圖看身體檢查服務優惠：

尚醫男性全面超聲波身體檢查
「01網購」優惠價：$2,800（原價：$6,400）

莊柏醫療精選長者健康檢查
「01網購」優惠價：$2,600（原價：$3,700）

香港仁和體檢星級詳細身體檢查套餐
「01網購」優惠價：$3,700（原價：$5,330）

改善睡眠質素消疲勞　溫熱按摩枕31折

若要維持健康，又怎少得送上實用又貼心的按摩器？按摩枕、肌肉按摩槍、腳底按摩毯等，讓他隨時隨地紓展筋骨，不用到按摩店增感染病毒風險。例如：節亮MC數顯高頻肌肉按摩槍，6款按摩頭選擇，有效消除肌肉酸痛感；或可選擇LOHAS車載家用溫熱按摩枕，內置4 顆圓弧溫感按摩球, 真人手感般的深層按摩。如想改善爸爸的睡眠質素，可選這款節亮MAO 長者/老人腳底按摩毯，採用天然雨花石，經濟實惠之餘，簡單方便，不用時卷起存放，不佔太多空間。現透過「01網購」可享低至31折優惠。

按圖看節亮按摩產品優惠：

LOHAS車載家用溫熱按摩枕
「01網購」優惠價：$168（原價：$398）

節亮MC數顯高頻肌肉按摩槍
「01網購」優惠價：$488（原價：$1599）

節亮MAO 長者/老人腳底按摩毯
「01網購」優惠價：$328（原價：$568）

降三高通血管　湯包保健品$40起

即使擁有健康的體魄，也需充足的營養素，若從食物中攝取不足，可由保健產品輔助。例如有助暢通血管，解決三高問題的產品，例如健康殿堂護心殿堂；以及針對降低身體油脂積聚的Ozen生活館降三高茶包。想親自下廚？你亦可考慮為爸爸煲健康老火湯，消暑健脾通血管，包括降血脂通血管湯消暑健脾去濕湯，兩款都適合爸爸日常保健飲用。

按圖看保健產品及健康湯包優惠：

健康殿堂護心殿堂
「01網購」優惠價：$2,100（原價：$2,680）

Ozen生活館降三高茶包
「01網購」售價：$40

中港藥業公司保健湯包（降血脂通血管湯和消暑健脾去濕湯）
「01網購」售價：$65

父親節健康禮物有什麼推介？

保健食品、按摩，甚至身體檢查... 

2022年父親節是哪天？

2022年6月第三個周日，即6月19日。

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