上環美食|老字號彩色砵仔糕！斑蘭/茉莉/蝶豆花味 必試招牌手包糭

【上環美食】上環30年歷史老字號彩色砵仔糕，有多達6款口味，部分更是以天然花茶製成！店舖主打傳統糕點及自家製手包粽，仲可以一次過買到各款小食、海味雜貨！

上環老字號彩色砵仔糕！斑蘭/茉莉/蝶豆花味 招牌手包粽/糕點

上環老字號食品店「三陽號食品」，已經有近30年歷史，主打多款傳統糕點及自家製手包粽，每日供應不同款式，深受街坊喜愛！熱賣糕點之一砵仔糕，以天然食材入饌，有多達6款口味！

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砵仔糕顏色看似奇怪，其實加入天然食材製造，包括黃色的金盞菊味、藍色的蝶豆花味、綠色的斑蘭味、粉紅色的玫瑰花味、白色的茉莉花味！每款都加入大量紅豆，咬落帶有淡淡原材料清香，每個只售$8，喜愛砵仔糕的話必定要一試！

（圖片來源：三陽號食品）

除了招牌彩色砵仔糕，店內都有不少傳統糕點，包括近年少見的欒樨餅、艾糕和陳皮紅豆糕！其中欒樨餅以草藥製成，咬開有啖啖豆沙餡料，口感近似草餅，非常煙韌！

三陽號的手包糭同樣聞名，由店主一手包辦，端午節以外的平日都可以買得到！而且口味極多，除了常見的鹹肉糭、裹蒸糭，亦有雜豆糭、紅豆糭、蘆兜糭等，每款都是由人手新鮮包製，大受歡迎！

三陽號食品



地址：中環永吉街11號永享保險大厦A舖

營業時間：09:00 - 18:00

電話：25458966

