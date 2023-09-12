深水埗美食17大推介　$5豆腐花／長龍水餃店／巨型意粉山／皮蛋酥

【深水埗美食】深水埗出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富，今次記者整合17間深水埗美食，包括特色養顏冬瓜盅火鍋、手工餃子、人氣車仔麵、老字號餅家、邪惡芝士拉絲Burger、炸蛋螺螄粉及串串鍋等，下次去深水埗就可以參考一下這些深水埗美食！

深水埗美食｜17大深水埗美食推介！$5豆腐花/皮蛋酥/冬瓜盅火鍋/韮菜餃

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深水埗美食【1】特色養顏冬瓜盅火鍋 9月限定半價$169

火鍋不一定就等於肥膩或濃味！深水埗「舅父仔火鍋專門店」主打養顏及滋補火鍋的特色火鍋，店內必試招牌特色海皇冬瓜盅湯、日本酒粕昆布湯鍋及花膠雞湯鍋等，無味精，清潤、骨膠原豐富，好適合女生食用！此外，店家一系列手切鮮牛、手打丸、自家製餃子也值得一試！現時，店家正在做9月優惠，海皇冬瓜盅湯半價$169，還有全單8折優惠，人均$250就吃到飽，好抵！

深水埗美食【1】舅父仔火鍋專門店

地址：深水埗福華街39號地舖

營業時間：18:00-23:30

電話：2688 7388



深水埗美食【2】超大隻人氣韮菜餃 皮夠足料菜肉餡 $42/8隻好抵食！

位於深水埗汝州街的一間點心店，店面雖然平平無奇，不過其餃子最近就人氣爆滿！「名悅點心」主打各款傳統中式點心，其中以餃子最為出名，尤其是大大隻的韮菜蒸餃，售價僅$42，每籠8隻，價錢非常親民！除了韮菜餃之外，店內亦提供香煎白菜餃、芹菜粟米餃、鮮肉香菇餃等，售價$40起，每籠8隻同樣抵食！此外，店內提供招牌荷葉蒸飯（或陳村粉），其中蒜香蒸海蝦飯大大籠，最少有8隻開邊海蝦，配上香蒜粒、香蔥及豉油，非常香口，但未有吃到荷葉香味，味道偏淡，不過飯量夠多，售價$57，兩個人吃亦非常飽！大家有興趣不妨一試。

深水埗美食【2】名悅點心

地址：深水埗汝州街25號地下

營業時間：10:00 - 22:00

電話：5626 5492



深水埗美食【3】手工皮蛋酥 老字號唐餅

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

深水埗美食【3】八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

營業時間：07:30 - 19:45（星期一至日）

電話：2729 9440



深水埗美食【4】串串火鍋放題 任飲任食鴨血/牛黃喉/牛肩2小時 人均$178起

深水埗這間主打串串火鍋的專門店推出放題優惠，人均$178起，即可任飲任食多款串串，有齊鴨血、牛黃喉、牛肩胛、白椒鹿肉丸、薯粉等，配上每日自家炒製的湯底，香辣又過癮，學生更有湯底免費優惠！放題套餐還更會送1份海鮮拼盤，可以歎到鮮蝦、蜆、蠔仔、青口等選擇，輕鬆回本。

串串貢

地址：深水埗元州街18G號富匯居1樓

電話：2342 8688

營業時間：12:00-23:00



深水埗美食【5】平民螺螄粉 大片炸蛋 香辣惹味

螺鼎記位於西九龍中心的美食廣場，價錢親民，炸蛋螺螄粉（$42）送上手時，一整片金黃的炸蛋蓋在碗上，輕輕打開就可以看到內裡的配料，有齊螺螄肉、花生、生菜、木耳、酸荀、炸腐竹，賣相及份量都不錯。調味方面，整體以香辣為主，酸味為副，湯底亦帶有鮮味，不算十分臭，在美食廣埸中享用都不會尷尬。

深水埗美食【5】螺鼎記

售價：$42（跟餐飲品+$8）

地址：深水埗欽州街37號西九龍中心8樓38號舖



深水埗美食【6】唐餅種類繁多 $10/3粒花生糯米糍

在深水埗扎根逾20年的人氣老字號餅店—生隆餅家，這家種類豐富，各款舊式唐餅深受食客歡迎，包括有人氣必吃的$10/3粒花生糯米糍、迷你紅豆缽仔糕、白糖糕、香蕉糕等，被小紅書博主譽為「糯嘰嘰愛好者天堂」。

深水埗美食【6】生隆餅家

地址：深水埗北河街地下（榮華舖位）

營業時間：07:00 - 19:00（星期一休息）

電話：2360 1359



深水埗美食【7】長龍水餃店 必食手工餃子、招牌芝士蛋糕

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

深水埗美食【7】家後

地址：深水埗基隆街211號地舖

營業時間：11:00 - 21:00（星期三休息）

電話：2397 8131



深水埗美食【8】露營風打卡Cafe

這間Cafe位於深水埗美荷樓，室內裝修主打港式情懷，戶外則大玩輕露營主題，設有超靚的露營座位，打卡絕對一流。美食方面，Cafe主要提供東南亞美食及小食，包括班蘭蛋糕、咖央多士、芒果糯米飯窩夫等，大家有興趣不妨一試！

深水埗美食【8】Garden at Mei Ho Cafe

地址：深水埗巴域街70號石硤尾邨41座美荷樓地舖

營業時間：09:00-18:30（不設訂位）



深水埗美食【9】老字號餅家 懷舊唐餅麵包

深水埗有不少創業多年的老字號，間間老香港味十足且出品極具情懷！這間自1979年創立，去年8月不敵業主加租無奈結業的老字號傳統餅店，老闆早前伙同原班人馬於深水埗北河街重新出發，繼續新鮮供應南乳雞仔餅、雞蛋餅、光酥餅、合桃酥、角仔等多款傳統唐餅麵包，想再試到回憶中的味道不可錯過！

深水埗美食【9】均香餅家

地址﹕深水埗北河街203號地舖

電話﹕2777 0719



深水埗美食【10】平民西餐超巨型意粉山

每逢糧尾想「食平啲」，或是打工仔想「儲多兩個錢」又沒有時間自煮，不妨試試這間平民價西餐廳！餐廳最出名的就是巨型「意粉山」，每碟意粉上桌時都堆得像一座山，份量多而且款式選擇豐富，價錢親民，絕對稱得上是「糧尾救星」！即使是三五朋友去深水埗玩都可分享，平歎高質意粉！

深水埗美食【10】M.Y Majesty

深水埗店地址：深水埗福華街15號地舖

電話：9457 9068

中環店地址：中環嘉咸街49號地下C號舖

電話：6360 8384

營業時間：11:30-22:30



深水埗美食【11】人氣海鮮丼轉型Omakase

深水埗一間人氣海鮮丼餐廳，早前宣布轉型做Omakase，選用日本直送食材，如拖羅、香箱蟹等，並以全預約制營業，確保食物質素和客人用餐體驗！餐廳現時每日只服務20位客人，最早的時段為早上8點，訂座預購一推出就火速售罄，網站會定時更新訂購時段，亦會突擊「放位」，有興趣的朋友可以Mark實老闆的Facebook！

深水埗美食【11】宗像壽司

地址：九龍深水埗青山道60號地下B舖

電話：2178 3322



深水埗美食【12】抵食中式糖水小店 豆腐花、核桃露、椰汁西米露$5碗

深水埗有間中式糖水小店，專售各式傳統中式甜品，包括豆腐花、核桃露、椰汁西米露、桃膠等，最平更只需$5起就可以食到一碗，而且還要是大大碗！店內位置不多，想試的朋友不妒外賣或早點去！

深水埗美食【12】黃金美食

地址：深水埗元州街77-81號置安閣地下D號舖

電話：6123 9392



深水埗美食【13】創新純素雪糕店

這間雪糕專門店，主打創新口味的純素食雪糕，將大家熟悉的港式食物和飲品加入雪糕，包括鹹檸七、檸檬茶、話梅、薑等，更可以配搭紅豆、椰子等口味雪條，令到整體味道更有層次！店內全部雪糕不含奶製品，店主希望透過經典與創新兼備的雪糕口味，幫大家叉叉電，帶來一個可以悠閒hea下的地方！

深水埗美食【13】迆雪糕專門店 HEA Ice Cream

地址：深水埗界限街10F號南楓樓地下5號舖



深水埗美食【14】60年老字號冰室 必食波士頓龍蝦叻沙摻摻

這間冰廳比一般港式茶餐廳提供更多特式食物及飲品，而且賣相吸引又足料，吸引不少人特意前來。最受歡迎的包括極邪惡甜品榛子醬西多士、有足足半隻龍蝦的波士頓龍蝦叻沙摻摻、爆餡蛋牛治、芝蛋牛肉漢堡包、乾炒牛河、焗豬排飯、雪山朱古力等，可說是深水埗美食的必試之一！

深水埗美食【14】雪山冰廳

地址：深水埗青山道62D號地舖

營業時間：06:30-23:00

電話：23865 5025 / 5533 7487



深水埗美食【15】韓國人主理 地道韓式小食

不少韓國餐廳都集中在尖沙咀，但其實深水埗都可以吃到地道韓式料理！這間韓食小店由韓國人太太及香港人先生合力開設，供應多款韓國美食，包括例如無骨炸雞、韓式拌飯、厚切五花肉芝士泡菜拉麵、紫菜飯捲、炒年糕、牛肉大醬湯、煎雞蛋卷等家常菜！

深水埗美食【15】沛 분식 MW KOREA HOUSE

地址：深水埗福華街178A號地舖

營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

電話：5714 6478



深水埗美食【16】度假風魚生飯專門店

Poke Bowl魚生飯專門店在眾多深水埗美食中人氣仍然強勁，自由選套餐可配壽司飯、糙米飯或沙律菜，提供多達20款不同材料，主要肉類有三文魚、呑拿魚、八爪魚以及雜菌香菇，即使是素者食也可以安心用餐。有選擇困難症的朋友亦可選5款餐廳配搭好的款式及其他小食，款款份量十足。

深水埗美食【16】Poke Go

地址：深水埗大南街211號地舖

營業時間：12:00-22:00

電話：3563 8137



深水埗美食【17】美式復古Burger

深水埗除了多Cafe和街坊餐廳，亦有復古打卡必朝聖的美式Burger店！這間Burger店以懷舊的美式小鎮小店和貓貓為主題裝修，藏有不少打卡位！食物以地道美式快餐為主打，必試招牌邋遢漢堡、焗芝士三文治、脆炸小食及奶昔等！

深水埗美食【17】Lady Gourmand

地址：深水埗南昌街86號地舖

營業時間：12:30-20:00

