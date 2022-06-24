尖沙咀Cafe推特濃榛子雪糕Affogato！期間限定聯乘本地堅果醬品牌

【尖沙咀美食】尖沙咀餐廳How To Live Well與本地堅果醬品牌The Nutter Company合作，推出期間限定咖啡甜品Affogato，用上特濃榛子口味雪糕製作，雪糕迷和咖啡迷必試！

尖沙咀Cafe限定特濃榛子雪糕Affogato！必試花生醬海鹽/開心果雪糕

尖沙咀人氣木系Cafe How To Live Well聯乘本地堅果醬品牌The Nutter Company開設限定店，最近餐廳宣布推出限定聯乘菜單，由即日起客人只要點選Affogato，就可以選擇轉用The Nutter Company出品的特濃榛子口味雪糕！榛子雪糕以新鮮榛子醬製作，再配上香濃咖啡，一甜一苦味道濃郁，各位雪糕迷和咖啡迷必試！

期間限定店除了售賣多款人氣果仁醬，還有各種口味的果仁醬雪糕，包括花生醬海鹽雪糕、特濃開心果雪糕等，價錢每杯$40起，每杯雪糕都用上大量果仁醬和果仁粒，口感非常豐富！

（圖片來源：thenuttercompany@Instagram）

當然不少得品牌最受歡迎的堅果醬，限定店會供應10款堅果醬，如花生朱古力醬、開心果醬、榛子朱古力醬等，想試勻不同口味的話，亦可選擇不同限定套裝！

HOW X The Nutter Company 聯乘限定店

日期：6月17日至7月18日

開放時間：星期一至星期日 12:30-20:00

地址：尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 2樓 201 號店

