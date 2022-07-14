agnès b.限時勁劈半價起！最平$130入手男女服飾/手袋銀包/首飾

【agnès b.優惠】agnès b.推出限時快閃優惠，多款精選產品減價低至半價，包括大量agnès b.及SPORT b.男女裝、手袋銀包、配飾等，$130起就可以入手，大家不要錯過！

agnès b.優惠｜限時低至半價！最平$130入手男女服飾/手袋銀包/首飾

agnès b.網店推出限時減價優惠，由即日起推出多款精選男女服裝、手袋銀包、首飾大劈價至半價起，其中包括多款經典agnès b.及SPORT b.款式。

（圖片來源：agnès b.）

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今次優惠涵蓋多款手袋及銀包，均以半價起發售，最平$445就可以入手！款式包括單肩袋、手提袋、斜揹袋、尼龍背包、帆布托特包或手提袋等，不論出街或上班都非常百搭；銀包則有牛皮長銀包、短款銀包，同時亦有牛皮掛頸卡套等。

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至於首飾配件方面，多款人氣熱賣款式亦劈價，包括有agnès b花朵手鏈、agnès b Logo戒指、耳環、手環、頸鏈等$130起，款款都十分易襯！

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此外，男女服裝亦大減價，包括有T-shirt、連身裙、外套、褲款等，售價低至$395起，大家記得趁優惠選購！

agnès b. 優惠詳情

推廣地點：agnès b. 網店

推廣日期：即日起

*折扣貨品售完即止，詳情請到官網查詢。

