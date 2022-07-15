網購手信｜不用去旅行都買到世界各地零食！精選4款超好吃手信

香港人最喜歡出外旅遊，當大家選擇旅行目的地時，除了要有靚景，住得好之外，當地美食都係另一考慮因素，買美食做手信更成為旅行必備環節之一，世界各地的零食一直高據各大手信榜之首，不論用作送禮或「自肥」都一流，最適合返到屋企，繼續懷念旅行中的點滴。

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鳳梨酥



一講起台灣手信，相信好多朋友第一時間都聯想起各大品牌的鳳梨酥，而當中最深受港人歡迎的可算是微熱山丘鳳梨酥，堪稱台灣手信「龍頭」指標，當中採用的鳳梨餡料，連同酥皮外層，令人一試難忘，最新推出中秋特別版，勢必又掀起瘋搶熱潮。

蛋捲



另一港人熱賣台灣手信，莫過於海邊走走蛋捲。一打開包裝濃郁的蛋捲香味撲面而來，蛋捲鬆脆口感，令人食唔停口，其中黑朱古力成為最受歡迎口味之一，嚴選朱古力品牌，使用濃度達70%的可可豆，令當中味道與蛋捲完美結合，口感再次升級 ，令人愛不釋手。

丹麥麵包



各位女士都希望擁有一個Hermes「包包」，但原來麵包界都有Hermes，你又知唔知呢？來自日本京都的Grand Mable丹麥麵包，被喻為麵包界Hermes，經麵包職人層層堆疊，最終達致81層之多，令口感更為酥脆，而內層則保持著濕潤鬆軟的最高美味，真係無想像過連麵包都可以媲美藝術品。

夾心餅乾



夾心餅乾明明周圍都有，連超級市場都有多款口味供選擇，你可能會奇怪有什麼好介紹呢？但如果係一年賣出5千萬包的日本Top 1夾心餅乾，或者就不同說法了。Sugar Butter Sand Tree出品的夾心餅乾，外層塗有奶油和砂糖增添美味，夾著濃醇奶香白朱古力，甜而不漏，仲有三大皇牌口味任君選擇，總有款適合你。

是否想起這些特色外地美食都垂涎三尺呢？其實於現今網絡世界如此發達的社會，只於網上購物平台下單，便能安座家中，享受到不同地方的手信零食，於未完全放寬旅遊政策之前，或者可成為大家一點點的心靈慰藉。