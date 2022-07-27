戲院推撈麵餐引網民熱議！網民：油淋淋又好大陣味/不如打埋邊爐

有戲院院線近日宣布推出撈麵套餐，引來網民熱議！雖然印尼撈麵向來受歡迎，不過戲院此舉卻被網民認為「會搞到戲院油淋淋又好大陣味」，議論紛紜，亦有眾多網民提出搞笑建議，多款食物都被網民提議為戲院可推出的新餐點！

戲院推撈麵餐引熱議！網民：油淋淋又好大陣味/不如打埋邊爐

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嘉禾院線推營多撈麵餐 網民：油淋淋又好大陣味

嘉禾院線日前宣布即日起於6間分院推出「撈麵餐」，售價為$45的套餐包括營多撈麵、自選配料及汽水，沒想到貼文公開後引起網民熱議！

（圖片來源：FB@嘉禾院線）

不少網民認為「食麵『𠽌𠽌聲」好嘈」、「好大陣味」、「啲座位一定會變到油淋淋咁」，更有網民認為「戲院本來就唔應該食嘢」，直指「戲院其實應該要禁止進食囉」等。

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不過，亦有網民指「其實食爆谷仲嘈啦」、「食麵都係幾分鐘，食爆谷薯片食足全場，包裝同食嘢聲仲大問題」等，同時網民亦表示「外國好多會喺戲院入面食飯添」、「你入戲院睇戲就預咗會邊食邊睇，係一種享受」，意見兩極。

網民紛紛提出搞笑建議：「我想打邊爐」

對於是次嘉禾院線撈麵餐，眾多網民紛紛「抽水」，並對戲院推出新餐點提出搞笑的建議，指「咁唔爭在出返蔗啦」、「不如出埋車仔麵、乾炒牛河、星洲炒米等，輪流登場」、「臭豆腐同烤魷魚先正啊」，更有網民笑稱「不如打邊爐」、「幾時出個一人一鍋」等，議論紛紜。

對於在戲院內進食撈麵和網民的意見，大家又覺得如何呢？