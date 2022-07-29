動漫節2022正式開鑼，今年動漫節2022舉辦方新增Cosplayer服飾指引，不建議穿著露出胸部下方或較為透視的衣服，記者直擊現場實況，期間目擊大會職員在場內對Cosplayer進行勸諭，另外有「特別商品」被指須封條才可擺賣。即看動漫節2022首日實況！

記者直擊動漫節2022 職員勸諭Cosplayer整理衣著 特別商品須封條

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1C 出入口（資料圖片）

動漫節2022大會新推「限性感令」，大會建議場內角色扮演者（下稱Cosplayer）不得穿着暴露的服裝，在網上引起不少動漫愛好者及Cosplayer的熱議。到底場內的一眾Cosplayer又有否跟隨官方指引呢？

動漫節2022官方服飾指引指引如下：

1. 勿穿着露出胸部下側服裝

2. 勿穿可透視或直接看到內衣的服裝

3. 穿着安全短褲或絲襪褲防走光

4. 腿部若露出太多，建議穿絲襪或襪褲．非拍攝時建議穿着外套

5. 男士方面，上身不設服裝限制，下半身覆蓋範圍須大於三角褲



（圖片來源：香港動漫電玩節）

動漫節舉辦方今年新增服飾指引

動漫節2022首日，早上9時已陸續有不少Cosplayer準備入場，現場仍能見到，一眾參展Cosplayer，在衣著打扮上，未有完全跟隨官方的服飾建議。問及Cosplayer是否得悉本年的新指引，不少Cosplayer表示：「好似有聽過」、「知啊，唔準露『南半球』同要著絲襪吖嘛」等。

Cosplayer意見好兩極！

對於是次的服飾建議，一眾Cosplayer意見兩極。

來自成都、扮演初音未來的XXXX，被問到是否因服飾建議而更改扮演角色，她認為：「無論有沒有服裝建議我還是選擇這一套。因為我自己還是不喜歡穿太暴露，畢竟還是公共場合。」

而扮演喜多川海夢的香港Cosplayer（未有透露姓名）亦大致認為公共場合內服裝應有規範：「可能因為台灣活動，有啲尺度爭議，所以官方出指引，希望避免相關情況。（服裝上）有作出相關調整，因為都明白官方擔心。」至於今次服裝建議是否影響Cosplayer發揮，她認為：「大家唔會因為依個指引，而不能模仿自己喜歡的角色。」

亦有扮演若兒的Cosplayer Zoe認為：「冇因為大會指引而改變穿着，因為我真係好鍾意呢個角色，而且都只係『建議』啫」。

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大會職員現場勸諭！

記者及後前往CP同人區，留意到大會職員相當嚴謹，與一名Cosplayer進行採訪時，被數位大會職員以「攤位前不可拍攝」為由阻止採訪。其後大會職員亦逐個攤檔掃蕩，向Cosplayer反映「衣服太過暴露」、「今年有相關『監管』」等，並於現場立即進行勸諭。記者尾隨發現，該行列Cosplayer攤檔無一幸免。

大會職員亦向部分Cosplayer表示，指由於其攤檔售賣的寫真書籍內含泳衣照片，或屬於第390章《淫褻及不雅物品管制條例》內所指的「第 II 類」（不雅）刊物，勸諭擺售前需要封上封條，再強調隨後將會再回來巡查。

記者與她再度談話時，她憶述：「職員過嚟提醒衣著同埋書本有內衣就要加封條」、「（今次指引和建議）都冇解釋，覺得大家應該一早要知」，但她亦表示明白大會原意。

有於同人區域擺攤的其他Cosplayer表示：「其實都明大會會擔心，所以我自己都會有所調整，一係做好打底，一係唔行出攤。一個角色有好多套衫，大家唔會因為咁就出唔到自己鍾意嘅角色」；亦有與朋友二人合租攤位的Cosplayer指：「因為出展覽場，我選角都會相對保守啲，好好保護自己」、「有影響就一定嘅，我會換走角色或自然加外套囉」等。

現場增設多項人流管制措施 市民：5點起身過嚟

每年動漫節，不少動漫迷都會希望可以盡快入場，往年「衝閘」的情況屢見不鮮。不過今年為了配合疫政策，入口處新增多項人流管理措施，「衝閘」之境不復往年一樣震撼。於展館各分別設有3個入口通道，包括VIP門票入口、長者/小童/傷殘人士/NFT門票入口及一眾人士入口。現場隊伍亦被分為不同段，分段式掃「安心出行」進場。而參展商及Cosplayer，則需要登記大會疫苗通行手帶方可進場。

有市民表示自己5時多起床，7時多已到達會場等候；不少學生表示正值假期，不過與上課時起床時間相差不大；亦有於港灣道入口「打蛇餅」的市民指自己於6時起床，即使到場後需要於室外等候，酷熱天氣仍未減退他的期待感。

大熱動漫周邊成市民搶購目標 多款精品$8起

問及一眾市民於首日希望可以搶到甚麼動漫周邊商品，多部大熱動漫及遊戲成為目標，包括《SPY×FAMILY間諜家家酒》、手機遊戲《原神》、《海賊王》等；而今年高達模型大賽回歸香港動漫節，不少市民期待可以入手不同型號的高達模型。

場內有不少動漫周邊、漫畫書籍、人氣角色精品等登場，$65起就可入手近日大熱動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》的周邊、Sanrio的精品價錢由$8起、漫畫$25起，更多優惠可以留意動漫節8大看點！

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動漫節2022門票攻略/門票優惠 便利店及預先網購皆可

市民可以乘坐港鐵前往會展站及灣仔站到動漫節2022場地，官方已設置人流管制措施，市民可根據安排排隊進入動漫節2022會場。

動漫節2022

日期：7月29日（五）至8月2日（二）

時間：

7月29、30、31日、8月1日 - 上午10時至晚上9時

8月2日 - 上午10時至晚上8時



*「01空間」購票網按這裏

動漫節2022門票：

普通門票：$40

NFT門票：$150



動漫節2022門票售賣時間及地點：

普通門票（實體）：即日起於指定便行店預售／首日起於會場博覽道大堂發售

普通門票（電子）：即日起於IEE APP或01空間發售

NFT門票：即日起於凌速博覽APP發售



動漫節2022購票攻略：

- 經「01空間」購票，以01積分可享最平半價優惠。

- 親子/長者/旅客/傷健人士可使用1B通道入場。（1B通道每日早上10:30開放）

- 家長可憑入場門票帶兩位12歲或以下兒童經1B通道免費進入會場。

