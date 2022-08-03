美食博覽|美食博覽灣仔舉行 $1美食福袋專區 門票優惠+大抽獎

【美食博覽2022】美食博覽將於灣仔會展舉行！今年美食博覽有不少$1美食、必買福袋，去前可預先提取美食博覽優惠券，購物後更可參加大抽獎！率先看門票優惠、大抽獎詳情、美食博覽優惠及日期時間詳情！

美食博覽2022|美食博覽灣仔舉行 $1美食/福袋專區 門票/日期/交通

2022年美食博覽展將於8月11日至15日，於灣仔會展中心開幕！今年展覽開放時間由早上10時至晚上10時（8月15日只開放至午6時），共有900個食品貿易商參展，逾8成半展商至少支援一項電子消費券支付方式，方便大家購物！展覽除了「公眾館」、「貿易區」及「尊貴美食區」，另外同場更有香港國際美酒展、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽等等，可以一次過全部去勻！

圖片來源：香港貿發局

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美食博覽2022將開鑼！必留意$1美食產品及福袋專區

因疫情原因，美食博覽2022年展場範圍內不可飲食或試食，不過依然有許多抵買的必逛攤位。當中吸引的莫過於$1美食及福袋專區，包括安記海味$1贏300罐鮑魚遊戲、$1大排檔奶茶、$1壽桃牌長壽麵線、$1包巴西豬手粒、優必乳酸菌飲品套裝 $60/10支連環保袋、至尊紅燒鮑魚(2隻裝)$200/5罐 等等。不過優惠產品每日數量有限，大家想搶就要趁早！

美食博覽2022 $1 必買優惠概覽



1.搶購價冠冠滋味包

攤位：1C-D32（冠華食品菓子廠有限公司）

時間：11/8/2022 - 11am



2.焗焗雞 $1/chicken (max 10)

攤位：1A-E28（擊正(香港)有限公司）

時間：11/8/2022 -11am



3.翠宏麻辣紅油$1

攤位：3C-F17（堅豐有限公司）

時間：11/8/2022-2nn-8pm



4.每日頭10張單 ，買滿4隻奄仔蟹加$1多一隻奄仔蟹，(加購只限同款奄仔蟹)

攤位：3C-F11（友浩水產科研養殖有限公司）

時間：11/8/2022 -15/8/2022



5.每日首20名顧客，可以以$1 搶購價搶購 JD#脆格 (精選) 1件

攤位：1D-B27 （顧客 歐洲食品有限公司）

時間：11/8/2022 -15/8/2022



6.營仔飯盒$1盒

攤位：1C-A12（復興(香港)貿易有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022 - 1pm & 6pm



7.指定VIAGGIO Espresso Nespresso適用膠囊$1

攤位：1B-E18（ 東聯科技有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022 - 3pm

*每天限量 30 盒



8.壽桃鮑魚麵禮盒(12個裝) 快閃$1/盒，每天限量100份

壽桃長壽麵線禮盒 (滋補當歸湯味) $1/盒

攤位：1E-A02（新順福食品有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022 - 開場優惠



9.買一包「天天家餸」，加$1買第二包

攤位：3C-D11（協作餐飲服務有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022

*設有每日名額及條款細則



10.$1/1包 寶湖廚莊 - 川芎當歸丹參葛根燉魚頭湯 500克，

攤位：1B-B08（寶湖飲食集團有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022

*每日限量10包 每人限購1包



11.$1瘋搶韓國泡菜大王水餃增量裝1050g (急凍-18°C)

攤位：1B-A28（香港源生股份有限公司）

時間：11/8/2022-15/8/2022 - 12nn-1pm



2022美食博覽前必準備！率先領取優惠券+幸運大抽獎

不想錯過任何至抵優惠，去前可以先到香港貿發局網站，先儲存心水優惠券做好準備！以下為大家選出多張超抵優惠券優惠，如果有興趣就可以就出發前先下載！

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另外場內每日仲會有「多買多賞幸運大抽獎」，只要憑單一收據消費滿HK$200，即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎五次，入場購物時記得唔好錯過！

此外適逢第二階段電子消費券即將派發，今次展覽有超過九成參展商會支援至少一項電子消費支援消費方式，方便大家使用消費券購物！

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美食博覽展詳情

地點：香港會議展覽中心

購票方法：門票於 01 空間電子門票銷售平台、全線 7-11、OK 便利店、快達票、鄰住買、八達通 App 有售，或於會場入口收費站以八達通即時付費入場。



美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽：

8 月 11 日至 15 日（星期四至星期一）

美食博覽「尊貴美食區」：

8 月 11 日至 14 日（星期四至星期日）

美食博覽「貿易區」及香港國際茶展：

8 月 11 日至 13 日（星期四至星期六）



時間：

8 月 11 日 至 14 日：上午 10 時至晚上 10 時

（美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於 8 月 13 日下午 6 時結束）

8 月 15 日：上午 10 時至下午 6 時



票價 ：

美食博覽「公眾館」、「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：全部港幣$25

*展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣$40



「上午進場票」優惠

8月11、12及15日（星期四、五及一）

中午12時前入場港幣$10（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）

*可追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」



「晚間進場票」優惠

8月11、12、13及14日（星期四至星期日）

晚上6時後入場港幣$10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）

*可追加港幣$15參觀即晚的「尊貴美食區」



傷健人士票價：港幣$10

*可追加票價港幣$10以參觀同日的「尊貴美食區」



訪港人士票價：港幣$20

*購買「尊貴美食區」套票$30

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

