美食博覽2022｜8月三大活動門票優惠　電競賽跳彈床夏日大派對

8月不經不覺已過了一半，雖然氣溫持續高企，卻無損一家大細及情侶外出玩樂的興致。今個月除了有美食博覽2022之外，香港電腦通訊節2022及Summer Vibes「夏日派對」亦十分令人期待。適逢第二輪消費券於月初派發，各個展覽均推出多項限定優惠，入場人士更可以盡情購入更多心水貨品，部分活動更可預先透過「01空間」訂購門票，可享低至半價優惠。



美食博覽2022已於香港會展開鑼，還不趕快入場搶購優惠產品！(圖片由香港貿易發展局提供)

美食博覽 13位星級名廚坐助陣

美食博覽2022與家電．家品．博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展已於香港會議展覽中心同期揭幕，並以「生活新體驗．體驗新生活」為題，提供一站式夏日消閒好去處。「01空間」為指定「電子門票銷售平台」，01會員使用積分更可享低至半價優惠換購。👉立即按此購買門票

今屆美食博覽設有多個展館，其中「美食薈萃廊」和「尊貴美食區」將展示20多個知名品牌及環球特色美食和餐飲，「尊貴美食區」更新增「啤酒．暢飲」（Beer Cheers）主題，選用埃塞俄比亞西達摩日曬單品咖啡豆的冷泡咖啡、無添加糖雪糕、來自馬來西亞的 ｢LEAVES砂拉越三色奶茶｣ ，以及適合素食者的植物肉蟹餅等焦點產品，另邀請了13位星級名廚包括「采悅軒」行政總廚鍾志強及「沙田凱悅酒店」中菜主廚何振雄等即場進行25道菜的烹飪示範。

按圖看「美食博覽」及同期展覽精選產品:

家電．家品．博覽展區設有「創藝坊」展區，展出多款文創及手工藝品，包括以檀木製造的手工眼鏡、採用歐洲樺木製造的實木手搖磨豆機、以及清爽凍檸茶蠟燭等。另外，美與健生活博覽會則展示一系列美妝及適健產品，而國際茶展則帶來多款特色產品，同時邀請了金茶王分享泡製港式奶茶的心得。

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「美食博覽」及同期展覽2022詳情

展覽日期：2022年8月11至15日 (星期四至星期日)

展出地點：香港灣仔博覽道一號香港會議

票價：

(1) $25 (可進入美食博覽公眾館+貿易區、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽2022)

(2) $40 (可進入上述展區及尊貴美食區)



電腦通訊節 免費體驗元宇宙區平掃電腦用品

開學在即，家長可能想為子女添置全新的電腦用品。香港電腦通訊節2022將於8月19至22日一連四日在灣仔會議展覽中心舉行，大會將推出「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，大派總值港幣3百萬元現金消費券。

香港電腦通訊節2022將於8月19至22日一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。(圖片由香港電腦商會提供)

近年大眾對元宇宙、NFT等創新科技非常感興趣，故今屆電腦節主題將圍繞元宇宙出發，於現場設置虛擬活動平台，帶大家進入全新的互動體驗，並教育公眾創新科技的定義和用途。會場設有多項精彩活動，包括電競專區、元宇宙專區、數碼轉型專區、VR試玩、5G及綠色科技生活專區，給你超凡體驗。

此外，香港電腦通訊節將於8月22日舉行「Web 3.0峰會2022」，分為上午和下午共兩場，主題分別為「數碼轉型」和「新興科技」。👉按此免費報名

香港電腦通訊節2022詳情

展覽日期：2022年8月19至22日 (星期五至星期一)

展出地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

開放時間：

電腦節

8月19 - 21日 10:00 - 21:30

8月22日 10:00 - 18:00

數碼轉型專區

8月19 - 21日 10:00 - 19:00

8月22日 10:00 - 18:00

票價: $35 (原價)

01空間 門券換領証 特別優惠*: $25

*受推廣條款約



中環海濱最hot派對 夏日玩個夠

除了購物，今個夏天位於中環海濱有一個「夏日派對」是個以復古風作主題、於星期五至日開放的快閃戶外活動。活動集合多款港人最愛的精采夏日活動，入場朋友可以大玩多款經典攤位游戲，如射籃挑戰、碌保齡等，贏走可愛毛公仔！同場又設迷你高爾夫球場、彈床、充氣滑梯、旋轉木馬等必玩懷舊遊樂設施；而喜歡影相的朋友，則可以在80年代復古打卡位盡情拍照，是今個夏天一家大小及情侶拍拖的好去處。

入場攻略👉「01空間」特設門票優惠，單人套票包括1張入場券及10個代幣，於非繁忙時段（星期五）連手續費只需$118，而繁忙時段（星期六、日）連手續費的門票亦只售$128。

日期：2022年7月7日至9月11日（每逢星期五、六、日）

時間：中１午12時至晚上11時

地點：中環海濱AIA Vitality 公園 (中環民光街33號)

