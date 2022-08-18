大埔新開波希米亞風Café！極隱世花園打卡 必試焙茶卷蛋/蝦仁飛碟

大埔最近新開一間隱世Cafe，以波希米亞風做設計主題，店內有大花園，並用大量植物佈置，影相超靚！店內供應咖啡、特飲、甜品、飛碟三文治、沙律及意粉等，其中必試自家製焙茶卷蛋及碎蛋蝦仁飛碟三文治，假期想找地方打卡的朋友記得Bookmark喇！

大埔新開波希米亞風Café！屋村隱世花園打卡位 必試焙茶卷蛋/飛碟

「E+cafe 懿咖啡」位於大埔滘一間村屋地下，位置十分隱世！店內以波希米亞度假風做裝修主題，並設有花園打卡位，地下鋪滿葡式藍白花磚，周圍擺放大量植物做裝飾，令人感覺非常寫意。室內則設有大玻璃窗，空間開揚，光線十足，是一個適合假日影相打卡的好去處！

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Cafe供應各式輕食，包括焙茶卷蛋（$38）及碎蛋蝦仁飛碟三文治（$48），其中焙茶卷蛋為限量供應，茶味濃郁，甜而不膩；蝦仁飛碟三文治口感鬆脆！店內另有巴斯克芝士蛋糕（$38）、特濃朱古力蛋糕（$38）兩款甜點可供選擇；飛碟三文治則有雙重芝士（$43）等4款口味。

飲品方面，店內供應8款咖啡及6款特飲，必試限定凍鮮奶咖啡（$43）及青檸特濃咖啡湯力（$43）。若不想飲咖啡，亦可嘗試招牌特飲焙茶鮮奶（熱38；凍$43）及果肉沙冰，有興趣的朋友不妨假期前往打卡喇！

大埔美食｜E+cafe 懿咖啡

地址：大埔樟樹灘村2B號地舖

電話：5399 2856

營業時間：星期一、三至五12:00-18:00；逢星期二休息；星期六、日10:00-18:00

