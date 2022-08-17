《好食玩飛》編輯部幫大家好食認證！睇戲聚會，少不免要開一包薯片。但當薯片款式越出越多，由經典款到獵奇款都應有盡有，實在好難落手選擇。今次《好食玩飛》編輯部嚴選8款備受爭議及獵奇度極高的薯片，並逐一試味。當中只有2款薯片，能夠獲得記者頒發「好食認證」！

編輯部試食8大薯片｜僅2款獲好食認證！邪惡海膽味+ 經典不敵新款

好食認證：薯片認證！ 《好食玩飛》編輯部

《好食玩飛》編輯部忠實撰寫食評，以舌尖作為評分標準，務求用文字還原出入口感覺，並向值得推薦的單品頒發「好食認證」！



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（資料圖片 / 倪慧雯 攝）

1.樂事牌泰式甜羅勒味薯片



泰式味道一向香口又味重，這款薯片配甜羅勒，打開時即刻湧出一股香料味道，相當誘人。薯片厚薄適中，甫入口能感受到猶如食意粉的香料味，不過編輯部普遍認為調味偏咸，咀嚼間咸味快速覆蓋了其他味道，遺下些許辛辣味，味道較單調，吃到尾聲就變成類似普通燒烤味薯片的味道，稍微差了點後勁。

味道： ☆☆

口感：☆☆☆

推薦指數：☆☆☆



2.味覺糖牌心動薯片原味【好食認證】



講起味覺糖，大家都只會聯想到軟糖，但原來他們亦有推出一款以甜番薯所製成的薯片，與一般馬鈴薯做成的薯片酥脆不相同，入口較為厚實，編輯部本以為口感會略差，但入口竟出乎意料相當脆身，值得一讚。薯片帶有番薯獨有的香甜味，再加上些許炸後的香味，讓人忍不住一吃再吃，令人驚喜，獲得編輯部全體好評！

味道： ☆☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

推薦指數：☆☆☆☆☆



3.山芳海膽味薯片



山芳海膽味薯片初推出時，就曾經引起過海膽迷熱議，今次編輯部所試的這一款海膽味薯片，雖然薄切薯片非常脆身香口，但味道類似海膽，略帶腥甜味道，未能完全帶出新鮮海膽獨有的鮮味，加上薯片本身偏咸，讓海鮮味道略略失色。

味道： ☆

口感：☆☆☆☆

推薦指數：☆☆



4.樂事牌泰式炸魚味薯片



泰式炸魚酸酸辣辣，製作成薯片聽落亦不會太出格。的確，薯片入口味道微酸，帶些許番茄味，咀嚼間酸味隨薯片味道淡淡散發，並不濃烈，不過辣味卻不明顯，即使不擅長吃辣，也能輕鬆駕馭。

味道： ☆☆☆

口感：☆☆☆☆

推薦指數：☆☆☆



5.樂事牌飄香麻辣鍋味薯片



包裝上充斥著泰文，因此很好奇泰式麻辣鍋味道會如何，結果打開時傳來濃極濃厚川式火鍋香料味道，薯片薄切脆身，入口味道帶有濃烈類似花椒八角香氣，完美還原了川式火鍋味道，不過調味頗辣，較適合嗜辣的朋友。而最後編輯部最後亦發現，薯片包裝雖為泰文，但事實上是中國製，故其實這正正就是川式麻辣鍋風味，難怪味道如此仿真！

味道： ☆☆

口感：☆☆☆

推薦指數：☆☆☆



6.Meadows黑松露風味薯片【好食認證】

黑松露製品一向受到不少人的喜愛，其獨特的誘人香氣，在加入薯片產品中亦同樣吸引。Meadows這款黑松露薯片調味頗為出色，每吃一口都充斥住濃厚的黑松露香氣，薯片厚脆適中，帶有油炸後的酥香味，整體而言值得獲「好食認證」！

味道： ☆☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆☆

推薦指數：☆☆☆☆☆



7.珍珍鹹蛋味薯片



珍珍原味薯片，之前曾被網民奉為最好味薯片之一，不知道鹹蛋口味又是否同樣受到大家青睞？包裝打開後，原來裡面另有一包調味粉及原味薯片，讓大家可以享受一下製作的樂趣。編輯部試食後一致認為，普遍鹹蛋口味薯片一般味道偏咸，而這一款咸蛋味略淡，帶些許甜味，口味較清淡人士都可以一試！

味道： ☆☆☆

口感：☆☆☆

推薦指數：☆☆☆



8.卡樂B熱浪薯片

熱浪作為公認的經典口味之一，粉絲自然不少，其獨有的香辣味道同樣令人忍不住一吃再吃，雖然在眾多薯片之中仍然名列前茅，但可能味道早已過於熟悉，所以失去了些許驚喜感，但仍獲高分！

味道： ☆☆☆☆

口感：☆☆☆☆

推薦指數：☆☆☆☆

