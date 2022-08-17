可口可樂迷注意喇！最近有家品店推出可口可樂珍藏系列產品，包括連吸管玻璃杯、細頸水樽、方身樽、圓碗圓碟等，全部均由西班牙直送到港，印有經典標誌設計，甚有收藏價值，售價$17.9起！

可口可樂珍藏系列$17.9起！經典標誌設計 10款玻璃杯/水樽/圓碗碟

相信不少可樂迷都曾經試過到麥當勞換限量可樂杯，並且為收集不同顏色而掀起吃快餐熱潮！日本城最近推出10款可口可樂珍藏系列，涵蓋杯具、廚具等，由西班牙直送，現時更進行優惠，售價$17.9起，各位可樂迷今次可以直接入手！

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今次可口可樂COCA COLA珍藏系列包括有玻璃杯（$18.9）、環保玻璃冷蓋杯（$29.9）、玻璃水樽（$32.9）、玻璃樽連吸管（$39.9）、玻璃花桶（$17.9）、玻璃圓碗或圓碟（$19.9）等，款款都印上經典標誌字樣圖案，加上不同花紋設計，各具特色。

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現時可口可樂珍藏系列已於日本城大部分門市及網店公開發售，網店購買可以選擇於分店取貨或者送貨；至於門市購買需留意，日本城長洲店、愉景灣店及馬灣店之價格則以店舖為準，數量有限，售完即止，可樂迷記得把握機會！

可口可樂珍藏系列 詳情

推廣地點：日本城門市及網店*

推廣日期：即日起至售完即止

*系列產品視乎店鋪供應，於全港大部分JHC門市有售。

