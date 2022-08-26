元朗中秋Monchhichi美食+精品市集！2大可愛打卡位 設期間限定店

今個中秋，Monchhichi將會登陸元朗YOHO MALL！除了有2大主題打卡位，現場更會有主題市集及期間限定店，推出超多新品及獨家首賣產品，同場更有中秋應節美食展，粉絲們不能錯過！

元朗YOHO MALL x Monchhichi美食及精品中秋市集 2大必去打卡位

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Monchhichi粉絲注意！由9月1日至25日起，Monchhichi將會登陸元朗YOHO MALL，與大家歡渡中秋！屆時商場將會設有2個不同主題的打卡位及市集，其中YOHO MALL I期將會以太空情景為主題、YOHO MALL II期則以和風為主題。2個市集門口都會放置大型打卡裝置，全部都超可愛！

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想買主題精品的話，YOHO MALL I期市集設有Monchhichi期間限定店，店內有大量會場限定款式商品，包括多款由山下菓子設計的主題商品及甜品、手錶、T恤、餐墊及吸水地墊等等；而不少粉絲都有儲Monchhichi公仔習慣，今次場內亦會有多款Monchhichi公仔及盲盒等等發售，當中更有一款期間限定版的Monchhichi太空人造型公仔，絕對不能錯過！

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除了Monchhichi主題精品及產品外，今次市集內亦會有中秋應節美食展，主要售賣中秋福袋、以中秋月亮為設計的首飾、多款中秋禮品等等。臨近中秋，到時想買些應節食品的話亦可以順便逛逛！

FOOD&STYLE x YOHO MALL Monchhichi 國際美食及精品市集

日期：2022年9月1日至9月25日

時間：11:00am至9:00pm

地點：YOHO MALL I及II中庭

入場詳情：免費入場

