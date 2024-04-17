大埔美食14間必食推介！世一燒鴨／厚身炸豬扒／街市Cafe歎法國菜

大埔美食14大推介！大埔美食向來有很多選擇，而且可謂臥虎藏龍，不少隱身於熟食中心、街市甚至是體育館內的餐廳都甚有驚喜，值得一試。今次《香港01》好食玩飛記者整合大埔美食14大必食推介，包括懷舊冷糕雞蛋仔、「大埔名物」炸豬扒麵、人氣爆餡糯米糍及打卡Cafe等，放假去大埔遊覽古蹟、參觀鐵路博物館時，順道歎盡各式地道美食！



大埔美食向來有很多選擇，鐵板餐最適合食肉獸。（ig@wfyblab_canada）

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大埔美食【1】文興酒家——《金融時報》評世上最好食燒鴨

文興酒家首店來自英國倫敦，後來在曼谷、上海、香港等地開分店。英國《金融時報》將文興酒家的招牌燒鴨譽為「世上最好食的燒鴨」，就連英王查理斯三世都曾經光顧過倫敦文興酒家。上海分店亦獲上海米芝蓮推介，品質絕對有保證！

文興酒家的燒鴨採用由泰國盤谷牧場飼養的優質櫻桃谷鴨，上碟鴨皮充滿油光、皮薄餡靚。去大埔食中菜必試！

文興酒家

地址：大埔大明里5號地下2號舖

電話：2981 2212

營業時間：11:00 - 22:00



大埔美食【2】麻甩爐海鮮雞煲私房菜——3小時任食足料雞煲

這間位於大埔東昌街的雞煲火鍋專門店，主打雞煲火鍋，價錢最平$228即可任食3小時雞煲，可選招牌雞煲、藥膳花雕醉雞、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲（另加$20）。其中藥膳湯底味道相當濃郁，酒香四溢，更可以無限追加雞件及任食40多款火鍋配料！指定套餐再送海鮮拼盤、牛小排，再送凍蟹或軟殼蟹。

麻甩爐海鮮雞煲私房菜

地址：大埔美新里1號安樂樓地舖

電話：9084 8687

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 23:00



大埔美食【3】神石燒牛扒專門店——飯湯任添 CP值高鐵板餐

由RubberBand成員阿偉與朋友合資開設的神石燒牛扒專門店。大家可在自動售票機選擇心水牛肉部位和分量，餐廳會預先烹調牛扒至一成熟，再以自助形式讓客人使用石板自行調節牛扒生熟程度。這兒供應著美國產神石牛、安格斯、日本及澳洲和牛、西班牙豚肉及元氣雞肉等，有平有貴，豐儉由人，而且飯、湯及沙律任添，扒餐最平$95起，非常抵食！

神石燒牛扒專門店

地址：大埔南運路9號新達廣場1樓036-037號舖

電話：9136 4895

營業時間：星期一至四 12:00 - 22:00；星期五 12:00 - 22:30；星期六 11:30 - 22:30；星期日 11:30 - 22:00



大埔美食【4】唐源——隱世街市Cafe歎平民法國菜

大埔屋邨街市新開一間法式Cafe，由前五星酒店總廚主理，以親民價錢就歎到精緻法國菜！主打菜式包括法式油封鴨腿、白酒忌廉燴雞，網民更大力推薦必試黑松露炒蛋牛角包。

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唐源

地址：大埔汀角路10號大元街市地下412及416號舖

電話：6468 8173

營業時間：09:00 - 21:00（逢星期一休息）



大埔美食【5】CoCo Espresso——希臘主題Cafe地中海菜式

大埔近期有數間不同風格的Cafe進駐，包括這間位於商場內的希臘主題Cafe，裝潢主要以愛琴海、聖托里尼為設計元素，店內外都充滿地中海風情，Cafe主打自家烘焙咖啡，更會提供地中海菜式，喜愛打卡影相的朋友們記得不要錯過！

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CoCo Espresso 大埔店

地址：大埔安邦路8&10號大埔超級城C區2樓587號舖（豐澤電器對面）

電話：2123 1390

營業時間：10:00 - 19:00



大埔美食【6】BOUNDLESS by REACTION——工業風寵物友善Cafe

BOUNDLESS by REACTION是尖沙咀咖啡店Reaction的分店，店面共有兩層，裝修以工業風為設計主調，配木系桌椅感覺簡約舒適，歡迎寵物內進。Cafe主打多款荷蘭鬆餅，最特別是在鬆餅上加上主食，如All Day荷蘭鬆餅、烤焗薯荷蘭鬆餅、羅勒雞肉長通粉荷蘭鬆餅等；另有漢堡、意粉及各式小食、甜品則有Dirty Tiramisu、巴斯克芝士蛋糕等，當然不少得各式精品咖啡、奶昔及特飲。

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BOUNDLESS by REACTION

地址：大埔汀角路15號地下C號舖

電話：2365 1888

營業時間：09:00 - 21:30



大埔美食【7】東記上海麵——超大塊炸雞翼豬扒麵

炸豬扒麵一向有「大埔名物」之稱，其中位於大埔熟食中心的東記和世記更是各有捧場客，經常座無虛席，想食的話要有相當有耐性！而記者個人比較喜歡東記的豬扒，夠厚身且外皮香脆。最近東記更在大埔廣福開設地舖，有興趣的朋友不妨一試！

東記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖

大埔廣福道144號



大埔美食【8】李記咖啡奶茶——招牌1吋厚西多士

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛等。其中招牌無餡西多士同樣是熟食中心的名物之一，足足有成吋厚，加上牛油及自選糖漿或煉奶，蛋漿滲入麵包，入口軟熟有蛋香，甚至有上水街坊都前來捧場！

李記咖啡奶茶

地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS33舖

營業時間：08:00 - 14:30（逢星期一及日休息）



大埔美食【9】世記上海麵——招牌豬扒拼菜肉雲吞米

世記上海麵的特大分量豬扒，以及猶如乒乓球般大小的菜肉雲吞，基本是大埔街坊幫襯的例牌雙併麵食組合，即便現時通脹高企，仍維持$40上下的價錢，非常抵食！

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世記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓

營業時間：06:00 - 16:00（逢星期一休息）



大埔美食【10】三不館車仔麵——老香港懷舊風車仔麵

三不館車仔麵於2018年開業，每逢食飯時間除了店內座無虛席，於店外等待外賣的人亦絡繹不絕，近年更分別在荃灣及旺角開分店，可見深受街坊歡迎！室內裝修主打懷舊風格，牆身用上灰綠方格瓷磚，更貼上街招廣告等，充滿老香港味道。車仔麵湯底用上大量豬骨及大地魚熬製而成，入口清甜而且不會令人口渴，醬汁方面首推金牌麻辣汁及古法辣汁，香濃又惹味。每天新鮮製作的車仔餸選擇甚多，每款$9起，記者推介必試醬燒豬頸肉、秘製鳳爪、麻辣豬手。

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三不館車仔麵

地址：大埔廣福道88號地下

電話：2838 7988 / 2838 7911

營業時間：11:30 - 21:30



大埔美食【11】甜滿屋——高CP值甜品店

大埔新開一間抵食甜品店，主打多款特色甜品，包括窩夫雪糕、芋圓八寶、巨型刨冰、木糠布丁、限定沙冰及多款中式糖水等，最平$22就可以歎到大大份甜品，性價比甚高！小店有推出必吃的芋圓八寶樂園配香芋/雲呢拿雪糕（$46），當中包括有三色芋圓、芋泥、仙草、紅豆、西米等材料，芋圓口感煙韌，再配上超大個雪糕球，非常美味。此外，芋圓八寶更可以選擇配焦糖布甸、奶凍、桂花凍等主配料，更可按照個人喜好加入淡奶。

甜滿屋

地址：大埔翠樂街8號富萊花園一期金棠閣地下G06-A2號舖

電話：6013 6979

營業時間：15:00 - 00:00（逢星期一休息）



大埔美食【12】Joe椰——即開即榨400次椰子汁

還記得在2020年爆紅的400次咖啡嗎？大埔小店Joe椰主打即開即榨椰子汁，推出400次椰子汁（$40）及490次椰子汁（$49），還有芒果椰子汁（$40）和西瓜椰子汁（$40）等每日不同的特別口味椰子汁，必食限量斑蘭、紅棗、黑芝麻味椰汁卷。香港夏天炎熱，最適合來一杯透心涼椰子汁！出發前記得在Joe椰facebook專頁睇睇有沒有開店及是日款式。

Joe椰

地址：大埔安富道9號地下B2號舖



大埔美食【13】雞蛋仔專門店——懷舊冷糕+招牌雞蛋仔

第1間大埔美食是位於大埔昌運中心地下一間雞蛋仔店有20多年歷史，小店外表不顯眼，主打各款雞蛋仔及夾餅，最難得的是有幾乎失傳的懷舊小食冷糕！

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雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖



大埔美食【14】滑嘟嘟——人氣糯米糍皮薄爆餡

人氣小店滑嘟嘟的糯米糍人氣極高，深受街坊歡迎。招牌即包客家糍粑（即糯米糍）只有一款芝麻花生餡，外皮夠薄、餡料份量十足；亦有自家磨芝麻糊，味道香濃！小店會不定期推出其他甜品，例如芒果奶凍、椰汁馬豆糕、香滑紅豆糕等，有興趣記得留意小店官方Facebook公布詳情！

滑嘟嘟

地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖

電話：9172 9433

營業時間：星期二至五 12:00 - 20:00；星期六、日及公眾假期 12:00 - 21:00

*逢星期一休息



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