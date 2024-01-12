大埔美食16必食推介！荷蘭鬆餅/手唧魚蛋/特厚炸豬扒/平歎法國菜

大埔美食16大推介！大埔美食向來有很多選擇，而且可謂臥虎藏龍，不少隱身於熟食中心、街市甚至是體育館內的餐廳都甚有驚喜，值得一試。今次《香港01》好食玩飛記者整合大埔美食16大必食推介，包括懷舊冷糕雞蛋仔、「大埔名物」炸豬扒麵、人氣爆餡糯米糍及打卡Cafe等，放假去大埔遊覽古蹟、參觀鐵路博物館時，順道歎盡各式地道美食！

大埔美食16大推介！隱世街市法國菜/懷舊冷糕/名物西多士/車仔麵

大埔美食【街坊小食推介】

大埔美食【1】雞蛋仔專門店——懷舊冷糕+招牌雞蛋仔

第1間大埔美食是位於大埔昌運中心地下一間雞蛋仔店有20多年歷史，小店外表不顯眼，主打各款雞蛋仔及夾餅，最難得的是有幾乎失傳的懷舊小食冷糕！

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大埔美食【1】雞蛋仔專門店

地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖



大埔美食【2】傳奇烘焙——法式布丁包+菠蘿皮麻糬波波

超人氣法式布丁包及麻糬波等人氣包點都有！總店設於大埔的街坊麵包店，有齊近期大熱的法式布丁包及菠蘿皮麻糬波波，每個只是$4.3起！上水及牛頭角都有分店，街坊隨時都可以吃到新鮮出爐麵包！

▼▼▼ 更多傳奇烘焙詳情：

傳奇烘焙

大埔總店：大埔廣福里正發樓23號地下A1舖（大埔墟公園仔附近）

電話：2368 2287



大埔美食【3】滑嘟嘟——人氣糯米糍皮薄爆餡

人氣小店滑嘟嘟的糯米糍人氣極高，深受街坊歡迎。招牌即包客家糍粑（即糯米糍）只有一款芝麻花生餡，外皮夠薄、餡料份量十足；亦有自家磨芝麻糊，味道香濃！小店會不定期推出其他甜品，例如芒果奶凍、椰汁馬豆糕、香滑紅豆糕等，有興趣記得留意小店官方Facebook公布詳情！

滑嘟嘟

地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖

電話：9172 9433



大埔美食【4】粉果佬——手工燒賣粉果 人龍人氣小食店

位於昌運中心地下的「粉果佬」最近超有人氣，主要提供家鄉粉果、燒賣、咖喱魚蛋及碗仔翅等，不過最出名的一定是手工製燒賣及粉果。記者當日下午接近3點到達昌運中心地下，現場已有約30人排隊，人龍更延伸至轉角的舖頭，非常誇張。店家的粉果比起坊間的粉果要大粒很多，外皮更加厚，形狀是偏向餃子的外形，並非茶樓一個像散紙包狀的粉果。至於燒賣，外形較扁身，不是堅挺的燒賣。燒賣口感煙韌，但記者覺得有點粉感，幸好魚味濃、沒有腥味。

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▼▼▼ 更多粉果佬詳情：

粉果佬

地點：大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖



大埔美食【5】李記咖啡奶茶——招牌1吋厚西多士

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛等。其中招牌無餡西多士同樣是熟食中心的名物之一，足足有成吋厚，加上牛油及自選糖漿或煉奶，蛋漿滲入麵包，入口軟熟有蛋香，甚至有上水街坊都前來捧場！

李記咖啡奶茶

地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS33舖



大埔美食【麵食推介】

大埔美食【6】世記上海麵——招牌豬扒拼菜肉雲吞米

世記上海麵的特大分量豬扒，以及猶如乒乓球般大小的菜肉雲吞，基本是大埔街坊幫襯的例牌雙併麵食組合，即便現時通脹高企，仍維持$4x上下的價錢，非常抵食！

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世記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓



大埔美食【7】東記上海麵——超大塊炸雞翼豬扒麵

炸豬扒麵一向有「大埔名物」之稱，其中位於大埔熟食中心的東記和世記更是各有捧場客，經常座無虛席，想食的話要有相當有耐性！而記者個人比較喜歡東記的豬扒，夠厚身且外皮香脆。最近東記更在大埔廣福開設地舖，有興趣的朋友不妨一試！

東記上海麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖

大埔廣福道144號

電話：6312 1753



大埔美食【8】欽記粉麵——手唧魚蛋、薄脆炸魚片

魚蛋粉粉絲，必訪大埔欽記粉麵！店家出名自家製手唧魚蛋，不似坊間食到的白魚蛋般，咬落一口粉，而是細細粒、魚味十足兼好彈牙，令人一食難忘！此外，單點粉麵如覺得太寡，不妨加配厚炸魚皮，這裡有別於其他店的炸魚皮，這兒的版本撲滿脆粉食落更有口感。

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欽記粉麵

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS36號舖



大埔美食【9】三不館車仔麵——老香港懷舊風車仔麵

三不館車仔麵於2018年開業，每逢食飯時間除了店內座無虛席，於店外等待外賣的人亦絡繹不絕，近年更分別在荃灣及旺角開分店，可見深受街坊歡迎！室內裝修主打懷舊風裝修，牆身用上灰綠方格瓷磚，更貼上街招廣告等，充滿老香港味道。車仔麵湯底用上大量豬骨及大地魚熬製而成，入口清甜而且不會令人口渴，醬汁方面首推金牌麻辣汁及古法辣汁，香濃又惹味。每天新鮮製作的車仔餸選擇甚多，每款$9，記者推介必試醬燒豬頸肉、秘製鳳爪、麻辣豬手。

三不館車仔麵

地址：大埔廣福道88號地下

電話：2838 7988 / 2838 7911



大埔美食【餐廳推介】

大埔美食【10】神石燒牛扒專門店——飯湯任添 CP值高鐵板餐

由RubberBand成員阿偉與朋友合資開設的神石燒牛扒專門店。大家可在自動售票機選擇心水牛肉部位和分量，餐廳會預先烹調牛扒至一成熟，再以自助形式讓客人使用石板自行調節牛扒生熟程度。這兒供應著美國產神石牛、安格斯、日本及澳洲和牛、西班牙豚肉及元氣雞肉等，有平有貴，豐儉由人，而且飯、湯及沙律任添，扒餐最平$95起，非常抵食！

神石燒牛扒專門店

地址：大埔南運路9號新達廣場1樓036-037號舖

電話：9136 4895



大埔美食【11】麻甩爐海鮮雞煲私房菜——3小時任食足料雞煲

這間位於大埔東昌街的雞煲火鍋專門店，主打雞煲火鍋，價錢最平$228即可任食3小時雞煲，可選招牌雞煲、藥膳花雕醉雞、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲（另加$20）。其中藥膳湯底味道相當濃郁，酒香四溢，更可以無限追加雞件及任食40多款火鍋配料！指定套餐再送海鮮拼盤、牛小排，再送凍蟹或軟殼蟹。

▼▼▼ 更多麻甩爐海鮮雞煲私房菜詳情：

麻甩爐海鮮雞煲私房菜

地址：大埔美新里1號安樂樓地舖

電話：9084 8687



大埔美食【12】唐源——隱世街市Cafe歎平民法國菜

大埔屋邨街市新開一間法式Cafe，由前五星酒店總廚主理，以親民價錢就歎到精緻法國菜！主打菜式包括法式油封鴨腿、白酒忌廉燴雞，網民更大力推薦必試黑松露炒蛋牛角包。

▼▼▼ 更多唐源詳情：

唐源

地址：大埔汀角路10號大元街市地下412及416號舖

電話：6468 8173



大埔美食【13】甜滿屋——高CP值甜品店

大埔新開一間抵食甜品店，主打多款特色甜品，包括窩夫雪糕、芋圓八寶、巨型刨冰、木糠布丁、限定沙冰及多款中式糖水等，最平$22就可以歎到「大大份」甜品，性價比甚高！

▼▼▼ 更多甜滿屋詳情：

甜滿屋

地址：大埔翠樂街8號富萊花園一期金棠閣地下G06-A2號舖

電話：6013 6979



大埔美食【咖啡店推介】

大埔美食【14】CoCo Espresso——希臘主題Cafe地中海菜式

大埔近期有數間不同風格的Cafe進駐，包括這間位於商場內的希臘主題Cafe，裝潢主要以愛琴海、聖托里尼為設計元素，店內外都充滿地中海風情，Cafe主打自家烘焙咖啡，更會提供地中海菜式，喜愛打卡影相的朋友們記得不要錯過！

▼▼▼ 更多CoCo Espresso詳情：

CoCo Espresso 大埔店

地址：大埔超級城C區（豐澤電器對面）

電話：2123 1390



大埔美食【15】BOUNDLESS by REACTION——工業風寵物友善Cafe

BOUNDLESS by REACTION是尖沙咀咖啡店Reaction的分店，店面共有兩層，裝修以工業風為設計主調，配木系桌椅感覺簡約舒適，歡迎寵物內進。Cafe主打多款荷蘭鬆餅，最特別是在鬆餅上加上主食，如All Day荷蘭鬆餅、烤焗薯荷蘭鬆餅、羅勒雞肉長通粉荷蘭鬆餅等；另有漢堡、意粉及各式小食、甜品則有Dirty Tiramisu、巴斯克芝士蛋糕等，當然不少得各式精品咖啡、奶昔及特飲。

BOUNDLESS by REACTION

地址：大埔汀角路15號地下C號舖

電話：2365 1888



大埔美食【16】喫茶ちょうぼ——昭和復古風和洋食Cafe

大埔這間和洋食Cafe開業後人氣極高，吸引不少人前往！Cafe走昭和復古風，供應招牌燉牛肉蛋包飯、原條鰻魚飯、日式布甸等多款和風西餐，店內更設有日本雜誌及日系家居小物區供客人選購。

▼▼▼ 更多喫茶ちょうぼ詳情：

喫茶ちょうぼ

地址：大埔安邦路8-10號大埔超級城B區2樓276號舖

營業時間：11:30-22:00

