【AEON優惠】AEON優惠「降價宣言」再回歸！9月開始，AEON店內超過100種自家品牌及日用品將「降價」，產品涵蓋食品、家電服飾、廚具及衛生用品等等，低至半價發售，最平$11.9！

AEON優惠「降價宣言」逾百商品半價起！食品/家電/廚具低至$11.9

最近想購物掃貨的話要留意！AEON即將推出「降價宣言」推廣活動，由9月1日起，AEON自家品牌包括「TOPVALU」、「HÓME CÓORDY」日本製家品等，超過100種產品食品和日用品都將會有作出價格調整，部份商品勁減至半價起發售！

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今次「降價宣言」推廣活動主打日常產品，無論衣食住行樣樣都有，絕對揀得到心水產品！「降價宣言」推廣活動精選商品包括：TOPVALU BESTPRICE原味乳酪原價$22.9，現售$19.9；TOPVALU BESTPRICE 沐浴露補充原價$17.9起，現售$11.9起；煎鑊原價$260起，現售$139等等，降價商品種類眾多，如果有興趣就要提早到現場選購，或者留意官方網站最新情報喇！

Aeon示意圖（圖片來源：Aeon）

AEON「降價宣言」推廣活動詳情

日期：由9月1日起

地點：全港AEON永旺百貨

官方網站：http://www.aeonstores.com.hk/

