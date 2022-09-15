消委會公開信用卡中伏案例！網購現金回贈得個吉 第3方申請易中伏

【消委會】信用卡消費十分普及，不過最新一期消委會《選擇》月刊指出，原來透過第三方平台申請信用卡容易中伏，亦有個案指出，使用信用卡網購後才知道未能享有現金回贈。消委會分享三大個案，提醒大家信用卡「魔鬼在細節」！

消委會分享信用卡3大中伏案例！網購後無回贈、第三方申請易中伏

消委會於2022年9月發布《選擇》月刊第511期，其中就信用卡撰寫文章，指信用卡作為支付方式相當普及，且提供迎新優惠、積分回贈、簽帳折扣等優惠，吸引不少市民申請持有。但正所謂魔鬼在細節，消委會分享3大信用卡中伏個案，提醒市民要留意以下情況，以免誤墮信用卡陷阱。

（圖片來源：Unsplash@rupixen）

【1】透過第三方平台申請信用卡要小心！

迎新禮品隨時會失蹤

消委會於《選擇》月刊分享個案，指有投訴人因迎新優惠吸引，因而透過某公司網上平台申請2張信用卡。投訴人達成迎新簽賬額後，於去年9月中旬遞交獎賞換領表格，並接獲確認電郵。該公司平台當時指，將於10至15個星期內安排領取禮品，投訴人預計於12月底前會有消息。

然而至本年1月，投訴人仍未接獲A公司通知，繼而主動查詢禮品換領進度。該公司回覆投訴人，確認信用卡迎新禮品申請成功，並承諾於3月11日前通知領取禮品，其後又改稱18日前會交代換領安排。

投訴人認為禮品卡不應該受環球物流延誤影響，但換領安排仍然一再延誤，且該公司直到至3月12日，仍未能提供確實領取日期，因此對該公司的安排感到不滿。消委會就個案作出調查，獲該公司回覆，受疫情及人手短缺影響，禮品換領安排有所延誤，公司已向投訴人發出獎品領取通知，並就延誤向投訴人道歉。

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【2】網店消費卻未能享有網上簽賬回贈

投訴人收到某銀行優惠推廣，留意到持有信用卡作網上簽賬可享6%回贈，回贈將以銀行獎賞積分方式提供。投訴人遂使用B銀行信用卡，於2月下旬及3月中旬，於一間電腦網店先後購買兩台電腦，售價分別為$2,945及$2,845。

投訴人事後核對賬單，發現該銀行並沒有提供6%積分回贈，於是向銀行查詢。銀行回覆指其推廣條款已列明，銀行會根據支付系統或商戶收單時所使用的交易代碼，來界定交易類別。由於投訴人的兩宗交易，所顯示的交易渠道為銷售點 (Point of Sale)，並非電子商貿(e-Commerce)，因此未能享有網上簽賬優惠回贈。投訴人則認為他於網店購物，理所當然應屬網上簽賬，因此不接受B銀行的解釋。

消委會接到投訴並作出調查，該銀行回覆消委會，根據支付系統的授權碼，交易渠道並非電子商貿，所以投訴人未能獲得6%回贈，但酌情為其中一筆簽賬提供6%積分回贈。至於另一筆簽賬，由於投訴人已獲得另一宗推廣活動的回贈，而推廣優惠條款內列明，不可以同時享有推廣獎勵，因此銀行表示，並不會就另一筆簽賬提供6%積分回贈。

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【3】未享聯營信用卡優惠 反而有損失！

朱小姐是某網購平台的常客，因被平台與某銀行之聯營卡迎新禮品及特別優惠吸引，因此申請了該張聯營信用卡。朱小姐於信用卡獲批後的三個月內達成了目標簽賬額，以換領迎新禮品，即平台購物積分，但等待了半年仍沒有收到禮品積分，遂分別向銀行及平台查詢，雙方記錄朱小姐信用卡資料後表示會核查及回覆。

等候期間，朱小姐嘗試享用聯營卡用戶尊享的「購物滿$500減$250」優惠，朱小姐知悉此優惠設有限額，遂按指示於指定日期及時間輸入優惠碼，惟平台顯示優惠碼已額滿，朱小姐立即停止操作並退出應用程式，但竟於半小時後收到平台的訂單確認通知，交易金額為$503，並未能享有聯營卡優惠。

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朱小姐聯絡平台反映，平台表示只可以平台購物積分方式作退款。朱小姐不接受上述安排，既不滿平台在沒有經其同意下，擅自完成交易，亦不滿在查詢迎新禮品進度後逾一週仍未有回覆，繼而向消委會作出投訴。

消委會接獲C公司之回覆，就迎新禮品方面，由於事件涉及銀行及該公司內部多個部門，核質情況需時較長，逾三個月後方將有關優惠積分存入朱小姐之會員賬戶，C公司表示已向市埸推廣部檢討，希望能加快有關程序及改善服務，避免同類型事件再發生。

至於訂單方面，C公司指其系統於朱小姐之訂單時段沒有出現異常情況，且條款上已註明訂單一經提交，不得取消，但考量到客人對於系統和優惠上的不滿，因此特別安排退款至付款信用卡賬戶。