【Netflix推薦】Netflix上有不少電影及劇集都值得大家慢慢煲劇，包括有懸疑、科幻、偵探、犯罪、喜劇、黑暗、心理等題材。9月最新上架包括全新戀愛真人騷及多個劇集，即看Netflix煲劇推介，以及Netflix訂閱詳情及價錢。

Netflix 9月新劇｜全新戀愛真人騷/美劇登場｜附Netflix訂閱詳情

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（圖片來源：Netflix）

Netflix煲劇推薦【1】兄弟姊妹求愛大作戰（Dated & Related）

類型：競賽實境節目

一群單身的兄弟姐妹入住豪華別墅，每對手足必須近距離觀察彼此的感情生活，互相幫助以尋找靈魂伴侶，以覓得真愛，甚至贏得10萬美金。究竟兄弟姐妹的幫助，會單純讓你陷入尷尬，還是神助攻呢？當然對於觀眾而言，最重要還是養眼的畫面吧！

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Netflix煲劇推薦【2】網絡斷捨離（OFF THE HOOK）

類型：浪漫喜劇節目

同住一起的蕾雅和瑪儂發覺自己過度沉迷網路，於是做出一個意想不到的決定：30 天不碰任何3C產品。

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Netflix煲劇推薦【3】戀戀同居假期（LOVE IN THE VILLA）

類型：美國電影

一名年輕女子與男友分手後，前往意大利維羅納旅行，卻未料早已訂好的別墅被重複預訂，這下她只得與一個憤世嫉俗的帥氣英國男子共度「同居假期」！

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Netflix煲劇推薦【4】我的麻煩鄰居（Fenced In）

類型：喜劇

華特在一次精神崩潰後，在醫生的建議下，他選擇拋下都市生活，來到鄉村尋求安寧生活。他本想平靜度日，未料一群鄰居卻每日進行森巴俱樂部綵排，讓他的安寧美夢頓時粉碎！

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Netflix煲劇推薦【5】俄亥俄的魔鬼（Fenced In）

類型：美國節目

在醫院工作的精神科醫生蘇珊，收養了一名逃脫自某個神祕邪教組織的奇怪女孩，卻未料到蘇珊的家庭，卻因此而變得分崩離析，生活徹底顛覆。

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Netflix煲劇推薦【6】瑕疵人（The Imperfects）

類型：冒險動作節目

艾比、蒂妲和胡安三人接受一項實驗，卻產生了相當可怕的副作用，令自己擁有了不可思議的超能力。超能力令他們的生活產生了劇變，為此，三人只好通力合作，尋找該負起責任的科學家和解藥。

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Netflix訂閱方案及月費一覽

- 付費計劃：3款

1. 基本：$63/月（畫質 480p）

2. 標準：$78/月（畫質 1080p）

3. 高級：$93/月（畫質 4K+HDR）

- 登陸裝置：高達4個裝置

- 免費試用期：1個月

- 離線收看：允許

- 離線儲存影片數量：100部

- 最高畫質：UHD 4K

- 中文介面：提供

- 隨時取消帳戶：允許

