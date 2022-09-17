手錶優惠44折起！鐵達時（Solvil et Titus）手錶款式簡約易襯，一向深受大眾喜愛。最近時間廊（City Chain）網店就推出超抵限時優惠，低至$500就可以買到超過70款多款Solvil et Titus手錶，無論男裝或女裝都有超多選擇！

手錶優惠｜時間廊優惠44折起！超過70款鐵達時手錶低至$500勁抵

時間廊（City Chain）近期推出Solvil et Titus手錶網店限定優惠，只要於優惠期間進入官網，即可以低至44折，購買超過70款相關指定Solvil et Titus手錶，大部份款式只需$500就有交易，最貴都只要$700就有交易，趁轉季買新錶襯衫啱啱好。

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

示意圖（圖片來源：City Chain 時間廊）

今次Solvil et Titus手錶優惠涵蓋多款不同款式，當中大部份為限時優惠產品，於網店購買後可免費送貨至香港及澳門，相當方便。眾多款式之中，最抵買莫過於簡約款Nordic Tale三針石英皮革腕錶（型號：W06-03143-003），原價$1080，如時44折過後，只需要$600即可入手，錶帶為真皮質地，輕鬆配搭日常休閒造型。

示意圖（圖片來源：City Chain 時間廊）

除此之外，另外手錶同樣有折扣，款式包括各類型男裝及女裝手錶，質地由皮帶到不不鏽鋼款都有選擇！例如Nordic Tale三針日期顯示石英不鏽鋼腕錶，原價$1,480，折後$500；Zeitgeist三針石英皮革腕錶原價$1,680，折後$600等等，如果有興趣就要留意官方網站詳情！

+ 8

時間廊（City Chain）網店限時手錶優惠

優惠日期：由即日起至另行通知

網址：https://www.citychain.com.hk/zh-hant/tt_crazy_sale

*優惠條款及細則以官方網站為準

