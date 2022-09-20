香港物價年年升，不過人工就永遠得「雞水咁多」，有網民討論起近年香港物價騰飛，食物加價升幅誇張，茶餐廳「頹飯」暴升數十元，雪糕零食樣樣加價，有一樣被網民稱為人類最基本需求的飲品，竟升價超過5倍！

香港物價不斷漲！網民熱數7樣加價極離譜食物 依支嘢飲竟升價5倍

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近日有網民在連登討論區以「你覺得邊樣食物最體會到香港物價呢幾年升到離晒罩（離譜）？」為題發起討論，有7種食物及飲品都上榜，當中不乏受歡迎的小食、打工仔必食茶記食物等，連樽裝水都上榜。即睇網民意見！

網民：樽裝水明明係人類最基本需求都可以賣到咁貴！

相信大家平日外出工作，又或是假日到香港各個地方本地遊，都會在口乾時到就近便利店，買枝樽裝水解渴。不過網民就直指，近年樽裝水定價愈來愈貴，以往只需$2.5至$4就可以買到，現在便利店的細樽裝水動輒定價約$10至$12，更甚高達$16，比其他飲品更貴，大呻「人類最基本需求都賣到咁貴，真係謀財害命。」

茶記頹飯索價$60以上 不再是打工仔恩物？

不少打工仔為減省餐費，都會選擇到港式茶餐廳食個頹飯（即平價肉扒配醬汁碟頭飯）來解決三餐。以往頹飯價錢較普遍餐廳的套餐便宜，成為打工仔的恩物，但網民就發現近年茶餐廳的頹飯定價已上升至約$60價位，亦有網民直指「普通求其就咁一餐，喺廿幾三十蚊個水平維持咗好多年，但最近幾年一路升到去50幾60」，令網民紛紛表示太貴了。

7-11撈麵都上榜！手搖茶飲1杯要價可以食餐飯

除了上述2款食物，網民亦認為雪糕升價離譜，昔日幾蚊就可以落樓，現今普遍定價已達$20至$30水平，更指「見到10幾蚊支你竟然會覺得平」；行街人手1杯的手搖茶飲，由$12至$18升價至現時數十元才買到；7-11即煮的撈麵，舊時只售約$6.5，近年一路加價至十數元；茶餐廳的常餐由昔日$40「已經算貴」，到現時索價高達約$50至$60；而窮人必吃的麥當勞，不論是套餐或是甜品小吃都加價數倍！

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大家又覺得，有哪些食物近年加價情況令人堪憂呢？

網民盤點7大加價離譜的食品

1. 樹裝水

2. 茶餐廳頹飯

3. 雪糕

4. 茶飲

5. 7-11撈麵

6. 茶餐廳常餐

7. 麥當勞

