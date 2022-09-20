朗廷酒店推出全新蟹宴自助餐，除了歎到多款以蟹入饌的美食，包括無限供應的新鮮麵包蟹、避風塘炒蟹、咖喱蟹等，每位食客更會獲贈清蒸大閘蟹一份，滿足各位「蟹迷」的心願！

朗廷酒店全新蟹宴自助餐！每位送大閘蟹 任食麵包蟹/避風塘炒蟹

由即日起，尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出全新「蟹逅金秋」自助晚餐，有多款以鮮蟹入饌的螃蟹菜式，滿足一眾「蟹迷」的味蕾！

（圖片來源：朗廷酒店）

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前菜及湯品方面，有清新開胃的蟹肉沙律及蟹肉栗米羹；招牌螃蟹菜式方面則有無限供應的新鮮麵包蟹、香辣惹味的咖喱蟹、避風塘炒蟹及的泰式辣醬炒青口等。加上踏入秋季正是大閘蟹當造季節，每位食客更可以獲贈清蒸大閘蟹一份！

（圖片來源：朗廷酒店）

除此之外，餐廳設有開放式廚房即席烹調熱葷，如即炸軟殼蟹天婦羅、泰式蟹肉餅等。現凡於酒店官方網站預訂自助晚餐，每位成人可享88折優惠，價錢最平$677.10起。

（圖片來源：朗廷酒店）

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery｜「蟹逅金秋」自助晚餐

供應日期：2022年9月19日至11月30日

供應時間：每日晚上6時至10時

價錢：（星期一至星期四）成人$758、小童（3至12歲）$468、長者$598；（星期五至星期日、公眾假期及前夕）成人$798、小童（3至12歲）$488、長者$618

網上預訂：https://www.buys.hk/the-langham-hk/html/the-food-gallery-buffets-checkout-zh.html



*所有價目另設加一服務費。



尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898

