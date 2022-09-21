【名牌減價】BURBERRY最近進行大劈價！英國品牌BURBERRY推出限時減價，多款男女服飾、頸巾、配件、手袋、卡套等低至37折，部分更可有額外7折及現金回贈，其中包括人氣必買的經典格紋頸巾、 淡香水等，最平$212就可以入手！

BURBERRY減價優惠低至37折 淡香水$212起！必買經典格紋頸巾/手袋

BURBERRY最近於於網購平台ZALORA推出優惠，由即日起至9月23日，多款人氣商品包括男女服飾、腰帶配件、手袋等減價，低至37折發售！其中包括熱賣款格紋頸巾，如BURBERRY The Classic Check Cashmere、The Classic Cashmere等系列頸巾，另外亦有印有品牌字樣相關系列頸巾，售價$1,727起。

BURBERRY頸巾售價：

+ 10

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

BURBERRY手袋亦都進行劈價，包括手提袋、單肩包、背包、斜揹袋、銀包、卡套等都有優惠，售價$1,440起。其中包括BURBERRY專櫃款（TB系列）專屬標識鎖扣迷你皮革包、BURBERRY Olympia 肩背包、復古經典格紋皮革包等，耐看又易襯。

BURBERRY手袋及銀包售價：

+ 14

多款男女服飾、腰帶配件等都減價，包括BURBERRY印花T恤、衛衣、外套、TB系列腰帶等；此外，BURBERRY男女裝淡香水亦做優惠，售價僅$212起！

BURBERRY服飾配件及香水售價：

+ 12

現凡購買指定商品並輸入優惠碼「30DEALS」，除了即可享有額外7折外，更有5%現金回贈優惠，非常抵買，大家若有興趣入手BURBERRY商品，記得把握機會到Zalora官網選購！

BURBERRY限時減價 詳情

推廣地點：Zalora官網

推廣日期：即日起至9月23日

推廣優惠：37折起（指定商品可享額外7折+5%現金回贈）

*數量有限，售完即止。

*詳情請至官網查詢。

