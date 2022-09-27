燒味飯之戰！荃灣2間燒臘店超平$16燒味飯　新店對撼逾30年老字號

今時今日食一盒燒味飯，動輒都要廿蚊以上。不過荃灣最近有2間燒臘店，同時推出$16燒味飯，而且單雙併同價，相當抵食！2間燒臘店選址鄰近，分別為逾30年老字號，以及由深水埗起家的新店，兩間店燒味飯打對台，到底哪間更好食？《好食玩飛》編輯即為大家試食比較！

荃灣2間超抵$16雙併燒味飯！新店對撼逾30年老字號 必食叉燒/油雞

荃灣川龍街最近有2間燒臘店同時推出$16盒燒味飯，$20都不用就可以食到單併或雙併燒味飯，認真極抵。兩店同步推平價飯，最開心當然是一眾街坊食客！然而兩店選址鄰近，位處同一條街，且以超抵價格打對台，情況尤如路德圍的「豆腐花之爭」，似乎有對撼之意。

位於川龍街新開張不久的「朗益燒味工房」由深水埗起家，設有自家燒味工場，所有原材料均由自家烤焗製成，連新店目前已擁有5間分店，分別位於深水埗、元朗及荃灣，同樣受街坊歡迎。新店最近推出$16雙併燒味飯，可以自選叉燒、燒肉、燒鴨、油雞、貴妃雞、紅腸或蛋（燒鵝及乳豬除外），例湯則加$4，價格親民。

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「朗益燒味工房」負責人方先生表示，不少新界區街坊跨區至深水埗買燒味，故今次擇址荃灣期望可以方便一班熟客。至於新店推出$16燒味飯，他直言：「真係無錢賺，如果要計埋人工、燈油火蠟等，真係蝕住做。」但為了答謝及回饋一班街坊之外，都希望吸引更多人客人前來光顧，「咁人地下次嚟都會幫我斬下料嘛」。

被問到對面街燒臘老店同樣售賣$16燒味飯，他表示：「據我所知，初頭他們燒味飯賣$20，後來見到我們賣$16先降價。」不過他坦言，未必會長期都賣$16盒飯，主要視乎原材料及來貨價，未來可能都會調整增加$1至$2。

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而位於對面街，坐落於「百悅坊」商場地下的「林記燒臘鹵味」，始創於1988年，是有逾30年歷史的老字號，屹立於該區數十年，向來都有不少街坊光顧。小店最近於門外亦貼出告示，宣布單雙併燒味飯每盒一律$16，以「酬謝街坊多年支持」，店員指該$16優惠價將持續一段日子直至另行通知，且不分時段，涵蓋蜜汁叉燒、燒肉、油雞、燒鴨等燒味。

被問到對面店賣同價燒味飯，店員表示，推出$16燒味飯主要想酬謝街坊多年支持，同時為了吸引更多客人，現時經濟市道下都希望「共渡難關」，至於會否擔心新店搶客，她僅笑言「實會有架喇」。

兩間燒臘店打對台，編輯今次就一次過試食2間燒味飯，看能否分出勝負。首先試食「林記燒臘鹵味」的叉鴨飯，叉燒份量正常，肥、瘦肉比例均衡（半肥瘦），色澤鮮亮，口感軟嫩多汁，但燒鴨外皮色澤相對暗淡，味道不過不失。

至於「朗益燒味工房」的叉油雞飯，叉燒肉地甚厚，口感相對偏韌，富有咬口（瘦叉），不過仍然可以食到蜜汁味；油雞鮮嫩入味，肉質口感軟熟，配上姜蓉味道不錯，而且份量不少，肯定夠飽！總結而言，兩間味道各有千秋，$16而言都算抵食！

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林記燒臘鹵味飯店 詳情

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下G01B舖



朗益燒味工房 詳情

荃灣分店（新店開張）

地址：荃灣川龍街121號



深水埗分店

地址：深水埗基隆街363-365號地舖

地址：深水埗桂林街119號地舖

地址：深水埗北河街54號地舖



元朗分店：

地址：元朗合財街11-23號鉅發大廈地下1號舖

