多啦A夢百貨公司開幕直擊！必睇3大打卡位+7大超可愛限定精品

多啦A夢未來百貨公司限定店明日於九龍塘開幕！日本大熱的多啦A夢未來百貨公司，今次終於傳出進駐香港，開設期間限定店，今日等記者帶大家率先睇店內3大打卡位及多款超可愛限定精品！

九龍多啦A夢百貨公司開幕直擊！必睇3大打卡位+7大超可愛限定精品

日本東京台場的「多啦A夢未來百貨公司」，將於9月30日起至10月19日，登陸香港九龍塘又一城！作為官方首間海外期間限定店，店內設有3大打卡點讓大家盡情打卡，以及逾300款限定精品，當中亦推介7款超可愛限定精品！

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必睇3大打卡位！必打卡1:1大小多啦A夢造型裝置

今次限定店3大打卡點都相當值得打卡！包括1:1多啦A夢造型裝置、角色燈廂打卡位及多個角色人型立牌，當中角色燈廂打卡位位於店鋪收銀處後方，去到打卡時就不要錯過了。

7款必買精品！書座/小夜燈/掛飾/馬克杯

今次多啦A夢限定店精品多達300多款，大量精品首次於日本以外地區發售，除了常見公仔外，亦引入了如家居用品、服飾首飾、文具精品及裝飾擺設等多款多啦A夢精品，當中7款人氣限定精品，超可愛之餘，還原度更超高，入場必買！

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除此之外，店內另有多款家居用品、服飾、首飾、文具精品及裝飾擺設等精品，除了公仔之外，由毛巾、攬抌、T恤、餐具、飾品至家用品全部都應有盡有，當中不少精品更完美還原動畫經典道具，粉絲不可錯過。

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由開幕起，入場購買任何商品都會再送香港版限定襟章，襟章數量有限送完即止，如果想要的話就要盡早入場掃貨喇！

多啦A夢未來百貨公 in Hong Kong 詳情

地點：九龍塘又一城 LG2 層中庭

日期：由9月30日至10月19日

營業時間：11:00-21:00

查詢電話：6474-2250

*一切詳情以官方網站為準

