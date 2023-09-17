中秋燒烤場推介｜15大抵玩BBQ場$120起　大尾篤麥師傅30年悄結業

燒烤場推介！一班親朋好友相聚燒烤最熱鬧不過，不過，已屹立大埔區31年、以老闆會不時親自教授客人燒烤技巧的大尾篤麥師傅燒烤場日前已悄然結業。面對「麥師傅」的撤出，不少人表示往日回憶不能再，大感可惜。本文集合全港15大燒烤場，讓大家知道哪裡仍可以燒烤。每位成人最平$120起，包括任飲任食、天台BBQ等，部分燒烤場可以大歎無敵海景之餘，生日更可免費入場，兼可免費大玩娛樂設施。（燒烤場價目以官方最新發布為準）



.（圖片來源：大欖燒烤）

大尾篤麥師傅燒烤場結業！網民不捨

屹立大埔區31年的大尾篤麥師傅燒烤場，以食品美味、遊樂設施多元而知名，不少常去燒烤的的朋友們對此都不會太陌生。燒烤場內場內提供最少20款燒烤食物、讓人於5小時內任食黑椒雞中翼、蜜椒火雞腎、洋蔥豬扒、等各類美食。餐廳更有撈金魚、畫玻璃畫、免費玩跳彈床、收費夾公仔等。

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而燒烤場的老闆——麥師傅更會不時親身落場教授客人燒烤技巧，讓客人知道怎樣掌握時間、空間、火勢，令扒類、雞翼等各種食材燒得更美味，成為不少人的經典回憶。不過，大尾篤麥師傅燒烤場近日悄然結業，店方的社交媒體專頁亦已停止更新，店方未有就結業於專頁發佈消息，看來「麥師傅」也不想停運一事過於張揚。不少網民得悉消息後，亦大感可惜，感嘆不能再度體驗往日回憶。

（圖片來源：FB@Jason Ko）

大尾篤麥師傅燒烤場結業後，屯門區的著名燒烤場——大欖燒烤接手「麥師傅」的場地營運，於原址設立分店。大欖燒烤亦在官方網站介紹大尾篤分店時，於官方Instagrame註明了所在地位於大尾篤麥師傅燒烤場的舊址，方便客人辯識。不過，大欖燒烤其後表示，因工程問題，大尾篤將不會於今個月開業。

（）IG@

15大抵玩BBQ場$120起

【1】屯門 大欖燒烤

位於屯門的大欖燒烤，佔地逾萬呎，提供港式燒烤、大欖串燒及海鮮2款燒烤套餐選擇，並可以揀燒全日或者不同時段，最近可以大玩娛樂設施。全日可以任食超過40款燒烤食物，其他時段則可以歎多款海鮮及串燒包括有不同靚水產，例如大頭蝦、大連活鮑魚、北海道大扇貝等，每位成人$160起（公眾假期$170起）。

此外，大欖燒烤推出生日優惠，包括6人同行優惠（於生日正日、前、後1天，需與5位收費入場人士同行，並出示身分證明文件方可享生日免費）；送無酒精香檳或莎莉蛋糕（適用於生日正日前後7天,需出示身分證明文件）。上述優惠需完成「like & share」指定要求可獲享用。

燒烤場推介【1】屯門大欖燒烤 詳情

地址：大欖涌村385地段263號

電話：2613 1811

營業時間：

14:00 - 22:30（星期二至五）

13:00 - 23:00（星期六日及公眾假期）



【2】大尾篤 大欖燒烤

大尾篤麥師傅燒烤場結業後，由大欖燒烤接手「麥師傅」原有的場地，於原址設立第1間分店。大欖燒燒衝出大欖，讓區外人也能享受該大欖的味道。不過，受工程進度影響， 大欖燒烤的大埔分店無法於中秋期間開幕。大家若光顧，需留待10月或之後。

燒烤場推介【2】大尾篤大欖燒烤 詳情

地址：大埔大尾篤汀角路202號

（目前正裝修，有待開幕）



【2】西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王）

假期將至最適合相約朋友一起燒烤！這間西貢海灣會燒烤會所（Beach BBQ King），佔地達25,000呎，坐擁無敵海景，距離西貢市中心大約10分鐘路程。這個猶如世外桃源的BBQ場，綠油油的草地若配上藍天白雲，田園風景讓人賞心悅目。

BBQ場提供任食的基本燒烤食物，包括各款肉類及蔬菜等，好多選擇，另外亦有額外附費的生猛海鮮和即燒乳豬，佛誕及假日前夕每位成人$288起，便可以享用自助燒烤，兒童入場更只需半價，CP值算高！

燒烤場推介【2】西貢海灣會燒烤會所 Beach BBQ King 詳情

地址：西貢大網仔路沙下村9號地下

營業時間：星期一至五（18:00 - 22:00），星期六日及公眾假期（13:00 - 22:00）

電話：2792 0683



平日收費：

星期一至四｜成人$238/位，兒童半價

星期五｜成人$258/位，兒童半價

星期六至日｜成人$288/位，兒童半價

*指定日子暫停預訂海鮮及乳豬。

*詳情請至官網查詢。



【3】東涌 逸東燒烤場（前身：逸東海景燒烤場）

位於東涌的逸東海景燒烤場（現已轉手至新經營者），環境開揚之餘，價格親民抵玩，6小時內可以任食超過40款燒烤美食，其中包括雞翼、各類肉扒、特級牛粒及丸類等。BBQ場更提供多項娛樂設施，包括跳彈床、彈波機、撈金魚等，有得食又有得玩，現時若經Whatsapp預訂，每位成人更可以獲送免費冰菠蘿，小朋友則會送拋圈圈一桶。

有關燒烤場於今年1月份曾發生火警，及後於2月中旬宣布將燒烤場轉讓至新經營者，並改阿為「逸東燒烤場 」Yat Tung BBQ。官方指，新經營者暫不改變經營模式，訂座電話亦保留不變。

燒烤場推介【3】逸東燒烤場 詳情

地址：東涌逸東村大圍坑村20號地舖

營業時間：16:00 - 00:00

電話：5111 1825

收費：

成人$178/位、小童$128/位（星期一至五）

成人$188/位、小童$138/位（星期六日及公眾假期）



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【4】大埔 大美督嘉年華燒烤BBQ Party

位於大埔自然環境保護區的大美督嘉年華燒烤BBQ Party，背山靠海是不少人都喜愛的燒BBQ熱點。BBQ場9月更已開放全新208平方米的充氣城堡，僅限星期五至日及公眾假期開放，不過免費任玩，食客更可在4小時內任食50款燒烤美食。公眾假期前夕及假日期間，網上預約每位成人最平$188起， 部分指定日子有特別收費，有興趣可經官網預約。

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燒烤場推介【4】大美督嘉年華燒烤BBQ Party 詳情

地址：大埔大美督汀角路138號

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 00:00（星期五）

10:00 - 00:00（星期六及日、特別日子）

電話：9802 6611

夏日優惠價：即日起至8月31日



星期六/日/公眾假期前夕/假日收費：

成人$198/位，兒童$100/位（網上預約價錢）

成人$208/位，兒童$100/位（Walk-in）



星期一至五收費：

成人$168/位，兒童$100/位（網上預約價錢）

成人$178/位，兒童$100/位（Walk-in）

*特別日子或有收費或有調整。

*任食4小時，每位包1款或2款指定飲品。



【5】屯門 龍鼓灘海邊BBQ

位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，坐落於龍鼓灘旁邊，食客可以在此飽覽無敵大海景，黃昏時段更可以欣賞日落，非常有氣氛。BBQ場提供40款自家醃製的燒烤美食，自助燒烤不限時，每位成人$188起，優惠期間更有機會獲贈海鮮拼盤及蔬菜拼盤。場內設有免費娛樂設施如足球機、籃球機等，怕凍的朋友們可以選擇暖氣房！

燒烤場推介【5】龍鼓灘海邊BBQ 詳情

地址：屯門龍鼓灘136地段

營業時間：12:00 - 23:00

電話：5601 1002

備註：開爐費$60（包2包炭）

*詳情請至官網查詢。



【6】馬鞍山 白石燒烤場

位於馬鞍山的白石燒烤場，坐落於海邊位置可以飽覽超靘海景，其中包括欣賞吐露港、八仙嶺、船灣淡水湖大壩美景。BBQ場提供各款燒烤優惠餐或海鮮餐，並按人數收費，人均$188.8起，非常抵玩，並且設有冷氣房間， 有興趣記得要提早預約。此外，復活節期間場內更推出彈床嘉年華，另設收費。

價目表詳情如下：

（圖片來源：白石燒烤 Whitehead Barbecue）

燒烤場推介【6】白石燒烤場 詳情

地址：馬鞍山白石第1950號

營業時間：

海景BBQ爐｜13:00 - 23:00（星期一至五），10:00 - 00:00（星期六、日及公眾假期）

獨立BBQ屋｜13:00 - 22:30（星期一至五）， 12:00 - 23:30（星期六、日及公眾假期）

除夕營業時間： 10:00 - 02:30

電話：2744 8188



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【8】元朗農樂營

位於元朗的農樂營新主題的露營小屋，推出超值玩樂套票。只需經指定平台購買，人均$47起即可在營地內任玩夏水禮、賽車場、20,000呎果園再歎BBQ！營地還有不同主題露營小屋、獨立私人花園等，人均最平$437即可入住觀星露營小屋兼玩足20小時！

燒烤場推介【8】元朗農樂營詳情：露營地點｜元朗豪華彩虹小屋人均$47起 任玩夏水禮+賽車場+歎BBQ

【9】元朗隱世山莊

位於元朗的隱世山莊（前身為「元朗大旗嶺燒烤樂園」 )，佈置精緻，設有各種燈飾，甚具中秋歡聚氣氛。隱世山莊提供任食BBQ，並且設有多部冷風機，同時亦有收費獨立冷氣房，每位成人$189起，可以任燒最少4小時。場內提供唱卡拉OK、麻雀檯、 飛標機等，燒到悶時更可以大玩一場喇！

燒烤場推介【9】隱世山莊 詳情

地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號

營業時間：

星期一、二、四、五｜16:00 - 00:30

星期六、日、假期及前夕｜12:00 - 00:30

星期三｜休息

電話：2477 7317 / 6131 1901



收費：

成人$189/位，小童$148/位（星期一、二、四，假期、前夕及節日期間例外）

成人$209/位，小童$159/位（星期五至日、假期及前夕，特別節日除外）

備註：爐費$100/爐 （仼用炭、 包燒烤叉及燒烤網1張）

備註：卡拉ok會於23:30前自動關機。

備註：獨立冷氣房（細房）最低收費為15位成人計，（大房）28位成人計。



【10】天水圍 綠田園

位於天水圍的綠田園是少有的大型BBQ場，提供燒烤套餐及任食套餐，其中4至5人份量$730起，人均低至$146，包括10多款燒烤美食如金沙骨、雞翼、黑椒牛扒、海中蝦、貴妃蚌等，肉類及海鮮樣樣齊。場內更設有不同遊樂設施， 包括有超大滑草場、水上單車、三輪車、跳彈床等，想要貼近大自然不妨可以考慮一下。

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燒烤場推介【10】天水圍綠田園 詳情

地址：天水圍沙江圍側

營業時間：

10:00 - 18:00（星期一至五）

10:00 - 21:30（星期六至日及公眾假期）

10:00 - 18:00（星期六至日、公眾假期遊戲設施）

電話：2472 6848／2472 6797

收費：

$730/4-5位，$1,050/8-9位（燒烤餐）

$1,020/4-5位，$1,630/8-9位（海鮮燒烤餐）

備註：燒烤需先致電查詢；遊戲設施須另外收費，每項約$30起。

*任何時段開爐，起爐後不設時限。

*平日海鮮必須預定。



【11】天水圍 嘉湖吉吉燒

位於天水圍的嘉湖吉吉燒，位於湖畔旁邊，不論白天還是入夜後都可以盡歎湖邊美景，提供6小時任食，食物款式多達30多種類，包括有豬頸肉、黑椒牛仔粒、麻辣雞翼等，每位成人$180起（假日$220起）。BBQ場內更設有玩樂設施，例如大型攤位遊戲、跳彈床等，有興致釣魚人士更可以即場租用魚具即釣即燒。

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燒烤場推介【11】嘉湖吉吉燒 詳情

地址：天水圍馮家圍天慈路30號

電話：6936 2869

收費：

成人$180/位，小童$120/位，兒童$30/位（星期一至四）

成人$200/位，小童$120/位，兒童$30/位（星期五）

成人$220/位，小童$140/位，兒童$30/位（星期六日及公眾假期）

備註：包括BBQ任燒6小時及飲品一罐，租麻雀$200/6小時。

備註：如需燒全日加收$50/位；4人包一包炭，8人包2包炭等。

備註：外來飲品及啤酒每支額外收取$20。



【12】尖沙咀 I Leisure

提供樓上BBQ場，相信大家都記得位於尖沙咀的Sonder，設有天台BBQ室外場，更可以任食任飲，不過有關店舖鑑於租約期滿早前已結業。但該店繼續於區內維持經營，新店地址現改為位於尖沙咀樓上舖的西餐廳「I Leisure」，提供VIP房、唱卡啦OK等娛樂設施，現推廣時段每位$288，可以任食及任飲非酒精飲品3小時，環境氣氛一流！

燒烤場推介【12】I Leisure 詳情

地址：尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈12樓全層

營業時間：18:00 - 02:00（星期一至日）

電話: 6677 5537

收費：推廣時段$288/位，任食任飲（非酒精飲品）3小時



【13】巴希雅海灣重慶燒烤

位於大美督的巴希雅海灣重慶燒烤，提供自助餐形式燒烤，場內設有大雪櫃，食客可以自行取食，而且食物款式包括各款肉類、雞翼、丸類、燒賣、茄子、蔬果、 海鮮等，當中更提供香蕉、菠蘿及朱古力，可自行製成燒香蕉等甜品，每位$198起，可以任燒3小時。

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燒烤場推介【13】巴希雅海灣重慶燒烤 詳情

地址：大埔汀角路龍尾村103A號地舖

營業時間：

17:00 - 00:00（星期一至日）

12:30 - 01:00（星期六至日、公眾假期）

電話：2662 6869、6993 4082

收費：

成人$198/位，小童$108/位（任燒任食3小時）

*送汽水或蒸餾水1支。

*開爐費$50，任飲加$20。



【14】觀塘 NN Club

位於觀塘巧明街的NN Club，設有室內及室外露台，可以享受天台BBQ兼飽覽街景滋味！場內提供3款BBQ套餐，設有午間及晚間收費，每位分別為$258及$278起，可以任食牛扒、豬扒、雞翼等超過10款食材，並可以任飲汽水及紙包飲品！場內同時設有大型卡拉OK、英式桌球、街機、電動麻雀、Switch遊戲機及多款Board Games，時限為4小時。

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燒烤場推介【14】NN Club 詳情

地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈5樓C室

收費：

成人$258起/位（BBQ套餐日間），$278起/位（BBQ套餐晚間）

小童（3-12歲）減收$50/位（BBQ套餐日/晚間）

幼童（3歲以下）免費，任玩4小時



【15】大尾篤同信士多

大尾篤同信士多 提供多款食材，包括各種蔬菜、鮮肉、雜菌與海產等，食物將以膠袋獨立包裝存放，每位成人$120起，可自行選擇任食1至4小時，公眾假期則限時3小時。此外，大家可以用半價優惠加購飲品，場內有啤酒讓大家跟朋友把酒當歌。

燒烤場推介【15】大尾篤同信士多 詳情

地址：大埔大尾篤汀角路蘆慈田村75號

營業時間：12:00 - 00:00 （部份特別日子例外）

電話：6631 6668



收費：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）

1小時：$120（成人）／$80（小童，3至11歲）

2小時：$140（成人）／$100（小童，3至11歲）

3小時：$160（成人）／$110（小童，3至11歲）

4小時：$180（成人）／$120（小童，3至11歲）

星期六、日及公眾假期（特別假期除外）$180（成人）／$120（小童，3至11歲）

*每爐不足5人另加$50開爐費。

任食時間：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）：1 - 4小時，可自由選擇

星期六、日及公眾假期：3小時

