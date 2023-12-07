燒烤場推介｜全港15大BBQ場最平$130起！任食8小時／兒童玩樂設施

【燒烤場推介｜BBQ推介｜香港燒烤場】一班親朋好友相聚，來一場燒烤便最熱鬧不過了。《香港01》「好食玩飛」記者整合了香港15個大型燒烤場，方便大家尋找設施齊備、食物種類多元的燒烤好去處。當中包括最平每位成人$130起的、任飲任食的、設置在天台的，部分燒烤場可以大歎無敵海景之餘，生日更可免費入場，兼可免費大玩娛樂設施，即睇各大燒烤場地址、營業時間、特色！（燒烤場收費以官方最新公布為準）



.（圖片來源：大欖燒烤）

此外，想在燒烤後與親友Staycation歡渡佳節的朋友，可以使用Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你的住宿慳得更多。

15大抵玩BBQ場！每位$130起

燒烤場推介【1】大欖燒烤 —— 全日8小時任食！壽星仲有優惠

位於屯門的大欖燒烤，佔地逾萬呎，提供港式燒烤、大欖串燒及海鮮2款燒烤套餐選擇，並可以揀燒全日或者不同時段，最近可以大玩娛樂設施。全日可以任食超過40款燒烤食物，其他時段則可以歎多款海鮮及串燒包括有不同靚水產，例如大頭蝦、大連活鮑魚、北海道大扇貝等，每位成人$160起（公眾假期$170起）。

此外，大欖燒烤推出生日優惠，包括6人同行優惠（於生日正日、前、後1天，需與5位收費入場人士同行，並出示身分證明文件方可享生日免費）；送無酒精香檳或莎莉蛋糕（適用於生日正日前後7天,需出示身分證明文件）。上述優惠需完成「like & share」指定要求可獲享用。

大欖燒烤

地址：大欖涌村385地段263號

電話：2613 1811

營業時間：

14:00 - 22:30（星期二至五）

13:00 - 23:00（星期六日及公眾假期）



港式燒烤收費：

星期二至五｜成人$138/位，小童及長者$138/位（日間時段收費）

星期二至五｜成人$158/位，小童及長者$138/位（夜間時段收費）

星期二至五｜成人$178/位，小童及長者$158/位（全日收費）

星期六日及公眾假期｜成人$158/位，小童及長者$158/位（日間時段收費）

星期六日及公眾假期｜成人$178/位，小童及長者$158/位（夜間時段收費）

星期六日及公眾假期｜成人$198/位，小童及長者$178/位（全日收費）



串燒及海鮮收費：

星期二至五｜成人$248/位，小童及長者$198/位（19:30前離座）

星期二至五｜成人$278/位，小童及長者$218/位（20:00後入座）

星期六日及公眾假期｜成人$268/位，小童及長者$218/位（19:30前離座）

星期六日及公眾假期｜成人$298/位，小童及長者$228/位（20:00後入座）



燒烤場推介【2】大欖燒烤（大尾篤分店）—— 延續大尾篤麥師傅原味道

大埔區內知名的大尾篤麥師傅燒烤場結業後，由大欖燒烤接手「麥師傅」原有的場地，於原址設立第1間分店並在2023年12月1日起試業。大欖燒烤衝出大欖，讓區外人也能享受該大欖的味道。

為向「麥師傅」致意，大欖燒烤的大尾篤分店特別繼續供應「麥師傅」多款食品，包括乳香雞翼、咖哩雞翼、黑椒牛仔扒、洋蔥豬扒等，使大家仍能在場內尋覓「麥師傅」的原味道。

大欖燒烤（大尾篤分店）

地址：大埔大尾篤汀角路202號

電話：2613 1811

營業時間：

14:00 - 22:00（星期二至五）

13:00 - 20:00（星期六日及公眾假期）



港式燒烤收費：

星期二至五｜成人$138/位，小童及長者$138/位（日間時段收費）

星期二至五｜成人$158/位，小童及長者$138/位（夜間時段收費）

星期二至五｜成人$178/位，小童及長者$158/位（全日收費）

星期六日及公眾假期｜成人$158/位，小童及長者$158/位（日間時段收費）

星期六日及公眾假期｜成人$178/位，小童及長者$158/位（夜間時段收費）

星期六日及公眾假期｜成人$198/位，小童及長者$178/位（全日收費）



燒烤場推介【3】西貢海灣會燒烤會所 —— 歎住海景BBQ

假期將至最適合相約朋友一起燒烤！這間西貢海灣會燒烤會所（Beach BBQ King），佔地達25,000呎，坐擁無敵海景，距離西貢市中心大約10分鐘路程。這個猶如世外桃源的BBQ場，綠油油的草地若配上藍天白雲，田園風景讓人賞心悅目。

BBQ場提供任食的基本燒烤食物，包括各款肉類及蔬菜等，好多選擇，另外亦有額外附費的生猛海鮮和即燒乳豬，佛誕及假日前夕每位成人$288起，便可以享用自助燒烤，兒童入場更只需半價，CP值算高！

西貢海灣會燒烤會所 Beach BBQ King

地址：西貢大網仔路沙下村9號地下

營業時間：星期一至五（18:00 - 22:00），星期六日及公眾假期（13:00 - 22:00）

電話：2792 0683



收費：

星期一至四｜成人$238/位，兒童半價

星期五｜成人$258/位，兒童半價

星期六至日｜成人$288/位，兒童半價

*指定日子暫停預訂海鮮及乳豬。

*詳情請至官網查詢。



燒烤場推介【4】逸東燒烤場 —— 有埋彈床、攤位遊戲！啱親子

位於東涌的逸東燒烤場，環境開揚之餘，價格親民抵玩，6小時內可以任食超過40款燒烤美食，其中包括雞翼、各類肉扒、特級牛粒及丸類等。BBQ場更提供多項娛樂設施，包括跳彈床、彈波機、撈金魚等，有得食又有得玩。現時若經WhatsＡpp預訂，每位成人更可以獲送免費冰菠蘿，小朋友則會送拋圈圈一桶。

逸東燒烤場

地址：東涌逸東村大圍坑村20號地舖

營業時間：16:00 - 00:00

電話：5111 1825

收費：

成人$178/位、小童$128/位（星期一至五）

成人$188/位、小童$138/位（星期六日及公眾假期）



燒烤場推介【5】大美督嘉年華燒烤BBQ Party —— 背山面海！風景怡人

位於大埔自然環境保護區的大美督嘉年華燒烤BBQ Party，有著背山靠海的環境而知名。BBQ場9月更已開放全新208平方米的充氣城堡，僅限星期五至日及公眾假期開放，不過免費任玩，食客更可在4小時內任食50款燒烤美食。公眾假期前夕及假日期間，網上預約每位成人最平$188起， 部分指定日子有特別收費，有興趣可經官網預約。

大美督嘉年華燒烤BBQ Party

地址：大埔大美督汀角路138號

營業時間：

12:00 - 22:00（星期一至四）

12:00 - 00:00（星期五）

10:00 - 00:00（星期六及日、特別日子）

電話：9802 6611

夏日優惠價：即日起至8月31日



星期六/日/公眾假期前夕/假日收費：

成人$198/位，兒童$100/位（網上預約價錢）

成人$208/位，兒童$100/位（Walk-in）



星期一至五收費：

成人$168/位，兒童$100/位（網上預約價錢）

成人$178/位，兒童$100/位（Walk-in）

*特別日子或有收費或有調整。

*任食4小時，每位包1款或2款指定飲品。



燒烤場推介【6】龍鼓灘海邊BBQ —— 有暖氣唔怕凍

位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，坐落於龍鼓灘旁邊，食客可以在此飽覽無敵大海景，黃昏時段更可以欣賞日落，非常有氣氛。BBQ場提供40款自家醃製的燒烤美食，自助燒烤不限時，每位成人$200起，優惠期間更有機會獲贈海鮮拼盤及蔬菜拼盤。場內設有免費娛樂設施如足球機、籃球機等，怕凍的朋友們可以選擇冷暖空調機的房間。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘136地段

營業時間：12:00 - 23:00

電話：5601 1002

收費：$200起

備註：開爐費$60（包2包炭）

*詳情請至官網查詢。



燒烤場推介【7】白石燒烤場 —— 燒烤套餐啱一大班人一齊去

位於馬鞍山附近的白石燒烤場，坐落於海邊位置可以飽覽超靘海景，其中包括欣賞吐露港、八仙嶺、船灣淡水湖大壩美景。BBQ場提供各款燒烤優惠餐或海鮮餐，並按人數收費，人均$188.8起，非常抵玩，並且設有冷氣房間， 有興趣記得要提早預約。此外，復活節期間場內更推出彈床嘉年華，另設收費。

白石燒烤場

地址：馬鞍山白石第1950號

營業時間：

海景BBQ爐｜13:00 - 23:00（星期一至五），10:00 - 00:00（星期六、日及公眾假期）

獨立BBQ屋｜13:00 - 22:30（星期一至五）， 12:00 - 23:30（星期六、日及公眾假期）

除夕營業時間： 10:00 - 02:30

電話：2744 8188



收費：

海景BBQ爐

星期一至五｜$838/5人優惠餐，$1038/5人海鮮餐， $1328/10人優惠餐，$1688/10人海鮮餐（免開爐費）

星期六、日及公眾假期｜$998/5人優惠餐，$1188/5人海鮮餐，$1428/10人優惠餐， $1888/10人海鮮餐（開爐費$200）



獨立BBQ屋收費：

$2,988起/10人套餐、$5,988起/20人套餐、$7,988起/30人套餐、$10,388/40人套餐



燒烤場推介【8】元朗農樂營 —— 懶人露營燒烤

位於元朗的農樂營新主題的露營小屋，推出超值玩樂套票。只需經指定平台購買，人均$47起即可在營地內任玩夏水禮、賽車場、20,000呎果園再歎BBQ！營地還有不同主題露營小屋、獨立私人花園等，人均最平$437即可入住觀星露營小屋兼玩足20小時！詳情可參閱下文：

燒烤場推介【9】元朗隱世山莊 —— 邊燒烤邊唱K、打麻雀冇問題

位於元朗的隱世山莊（前身為「元朗大旗嶺燒烤樂園」 )，佈置精緻，設有各種燈飾，甚具中秋歡聚氣氛。隱世山莊提供任食BBQ，並且設有多部冷風機，同時亦有收費獨立冷氣房，每位成人$189起，可以任燒最少4小時。場內提供唱卡拉OK、麻雀檯、 飛標機等，燒到悶時更可以大玩一場喇！

隱世山莊

地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號

營業時間：

星期一、二、四、五｜16:00 - 00:30

星期六、日、假期及前夕｜12:00 - 00:30

星期三｜休息

電話：2477 7317 / 6131 1901



收費：

成人$189/位，小童$148/位（星期一、二、四，假期、前夕及節日期間例外）

成人$209/位，小童$159/位（星期五至日、假期及前夕，特別節日除外）

備註：爐費$100/爐 （仼用炭、 包燒烤叉及燒烤網1張）

備註：卡拉ok會於23:30前自動關機。

備註：獨立冷氣房（細房）最低收費為15位成人計，（大房）28位成人計。



燒烤場推介【10】綠田園 —— 有動物睇的燒烤好去處

位於天水圍的綠田園是少有的大型BBQ場，提供燒烤套餐及任食套餐，其中4至5人份量$730起，人均低至$146，包括10多款燒烤美食如金沙骨、雞翼、黑椒牛扒、海中蝦、貴妃蚌等，肉類及海鮮樣樣齊。場內更設有不同遊樂設施， 包括有超大滑草場、水上單車、三輪車、跳彈床等，想要貼近大自然不妨可以考慮一下。

+ 5

綠田園

地址：天水圍沙江圍側

營業時間：

10:00 - 18:00（星期一至五）

10:00 - 21:30（星期六至日及公眾假期）

電話：2472 6848



收費：

$730/4-5位，$1,050/8-9位（燒烤餐）

$1,020/4-5位，$1,630/8-9位（海鮮燒烤餐）

備註：燒烤需先致電查詢；遊戲設施須另外收費，每項約$30起。

*任何時段開爐，起爐後不設時限。

*平日海鮮必須預定。



燒烤場推介【11】嘉湖吉吉燒 —— 中式設計燒烤場啱打卡

位於天水圍的嘉湖吉吉燒，位於湖畔旁邊。燒烤場以中式風格設計，不論白天還是入夜後都可以盡歎湖邊美景，提供6小時任食，食物款式多達30多種類，包括有豬頸肉、黑椒牛仔粒、麻辣雞翼等，每位成人$180起（假日$220起）。BBQ場內更設有玩樂設施，例如大型攤位遊戲、跳彈床等，有興致釣魚人士更可以即場租用魚具即釣即燒。

嘉湖吉吉燒

地址：天水圍馮家圍天慈路30號

電話：6936 2869

營業時間：

16:00 - 00:00（星期一至五）

12:00 - 00:00（星期六至日及公眾假期）



收費：

成人$180/位，小童$120/位，兒童$30/位（星期一至四）

成人$200/位，小童$120/位，兒童$30/位（星期五）

成人$220/位，小童$140/位，兒童$30/位（星期六日及公眾假期）

備註：包括BBQ任燒6小時及飲品一罐，租麻雀$200/6小時。

備註：如需燒全日加收$50/位；4人包一包炭，8人包2包炭等。

備註：外來飲品及啤酒每支額外收取$20。



燒烤場推介【12】 I Leisure —— 市區天台的隱世燒烤場

提供樓上BBQ場，相信大家都記得位於尖沙咀的Sonder，設有天台BBQ室外場，更可以任食任飲，不過有關店舖鑑於租約期滿早前已結業。但該店繼續於區內維持經營，新店地址現改為位於尖沙咀樓上舖的西餐廳「I Leisure」，提供VIP房、唱卡啦OK等娛樂設施，現推廣時段每位$288，可以任食及任飲非酒精飲品3小時，環境氣氛一流！

I Leisure

地址：尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈12樓全層

營業時間：18:00 - 02:00（星期一至日）

電話: 6677 5537

收費：推廣時段$288/位，任食任飲（非酒精飲品）3小時



燒烤場推介【13】巴希雅海灣重慶燒烤 —— 鄰近泳灘

位於大美督龍尾泳灘附近的巴希雅海灣重慶燒烤，提供自助形式的燒烤食品，場內設有大雪櫃，食客可以自行取食，而且食物款式包括各款肉類、雞翼、丸類、燒賣、茄子、蔬果、 海鮮等，當中更提供香蕉、菠蘿及朱古力，可自行製成燒香蕉等甜品，每位$198起，可以任燒3小時。

巴希雅海灣重慶燒烤

地址：大埔汀角路龍尾村103A號地舖

營業時間：

17:00 - 00:00（星期一至日）

12:30 - 01:00（星期六至日、公眾假期）

電話：2662 6869、6993 4082



收費：

成人$198/位，小童$108/位（任燒任食3小時）

*送汽水或蒸餾水1支。

*開爐費$50，任飲加$20。



燒烤場推介【14】觀塘 NN Club —— 附設天台燒烤場的Party Room

位於觀塘巧明街的NN Club，設有室內及室外露台，可以享受天台BBQ兼飽覽街景滋味！場內提供3款BBQ套餐，設有午間及晚間收費，每位分別為$258及$278起，可以任食牛扒、豬扒、雞翼等超過10款食材，並可以任飲汽水及紙包飲品！場內同時設有大型卡拉OK、英式桌球、街機、電動麻雀、Switch遊戲機及多款Board Games，時限為4小時。

+ 3

NN Club

地址：觀塘巧明街105號好運工業大廈5樓C室

收費：

成人$258起/位（BBQ套餐日間），$278起/位（BBQ套餐晚間）

小童（3-12歲）減收$50/位（BBQ套餐日/晚間）

幼童（3歲以下）免費，任玩4小時



燒烤場推介【15】大尾篤同信士多 —— 附設停車場

大尾篤同信士多提供多款食材，包括各種蔬菜、鮮肉、雜菌與海產等，食物將以膠袋獨立包裝存放，每位成人$130起，可自行選擇任食1至4小時，公眾假期則限時3小時。此外，大家可以用半價優惠加購飲品，場內有啤酒讓大家跟朋友把酒當歌。燒烤場毗鄰更設有停車場，適合有車族直接接載親友並駛往。

大尾篤同信士多

地址：大埔大尾篤汀角路蘆慈田村75號

營業時間：12:00 - 00:00 （部份特別日子例外）

電話：6631 6668



收費：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）

1小時：$130（成人）／$90（小童，3至11歲）

2小時：$150（成人）／$110（小童，3至11歲）

3小時：$170（成人）／$120（小童，3至11歲）

4小時：$190（成人）／$130（小童，3至11歲）

星期六、日及公眾假期（特別假期除外）$190（成人）／$130（小童，3至11歲）

*每爐不足5人另加$50開爐費。

任食時間：

星期一至五（公眾假期及特別假期除外）：1 - 4小時，可自由選擇

星期六、日及公眾假期：3小時

