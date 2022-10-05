中環新開餐廳牆壁及天花掛滿植物 如置身叢林當中！早咖啡晚酒吧

中環最近新開一間森林系Cafe，店內以大量綠色植物做裝飾，令人有置身熱帶叢林的感覺。Cafe日間主打各式精品咖啡及烘焙，夜晚則化身為熱鬧酒吧，無論想歎杯咖啡或和三五知己來「happy hour」也超滿足！

中環新開打卡熱帶叢林風Cafe餐廳！早咖啡晚酒吧 必試抹茶dirty！

位於中環的「Hangout Today & Night」於9月開幕，全店共有兩層高，裝潢以熱帶叢林風為主題，室內的牆壁及天花都掛滿綠色植物，再搭配墨綠色梳發，令人有置身於叢林的感覺，感覺相當新奇有趣！

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至於食物方面，Hangout Today & Night日間主打各式精品咖啡及甜品，當中必試招牌抹茶Dirty，以精緻的小酒杯承載，翠綠的抹茶Dirty與環境相映成趣，打卡一流！另外必試店內招牌之作的千層卷蛋糕、黑芝麻麻糬雪芳蛋糕及豆腐芝士蛋糕，口感清新滋味。

由5點開始，Hangout Today & Night則化身為型格酒吧，設有happy hour時間段，供應各式酒精類飲品。此外，由夜晚6點開始，店內供應晚市套餐（$518/位），包括沙律、前菜、主菜及甜品，有多款菜式可供選擇。

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中環美食｜Hangout Today & Night

地址：中環士丹頓街33號

WhatsApp：9135 9989

營業時間：09:30-01:00

Coffee & Bakery時間：9:30-17:00

Happy Hour時間：17:00-20:00

晚餐時間：18:00-22:00

酒吧時間：20:00-01:00

