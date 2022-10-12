【將軍澳好去處】將軍澳跨灣大橋及沿海單車路預計12月正式啟用！將軍澳跨灣大橋將成為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台，可供遊人在大橋的沿海長廊踩單車及散步，沿途更可飽覽無敵海景，大橋啟用後又有多個將軍澳好去處喇！

將軍澳跨灣大橋料12月啟用！全長約1.8公里 設沿海單車徑/觀景台

據運輸及物流局表示，將軍澳跨灣連接路及「將軍澳——藍田隧道」工程已進入最後階段，預計將於今年12月同步啟用。

將軍澳跨灣大橋落成後，將成為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的跨灣大橋，全長約1.8公里長，而將軍澳跨灣大橋上的單車徑將與沿將軍澳灣的單車徑連接組成5公里長的沿海單車徑，或成為全新踩單車好去處！

（FB @ Albert Fong授權）

另外，大家亦可沿沿海行人路步行來往將軍澳市中心及康城和工業區等地，沿途可飽覽無敵海景之餘，亦是日落好去處之一，勢必成為觀賞日落的新熱點！

（土木工程拓展署圖片）

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今年6月有網民在Facebook群組「將軍澳主場」分享早前拍攝將軍澳跨灣大橋「活力無限大橋」的照片，指將軍澳跨灣大橋現已全段接駁完成，不少將軍澳街坊紛紛留言表示期待。其實將軍澳跨灣大橋早在2018年已經開始動工，最近「將軍澳跨灣連接路」與「將軍澳——藍田隧道」連接工程已經完成，並預計在2022年竣工，相信將軍澳跨灣大橋通車指日可待！

（運輸及房屋局局長陳帆網誌圖片）

將軍澳跨灣大橋

通車日期：預計2022年12月

