2022全港最新「港鐵特惠站」地址及分站一覽！港鐵及八達通推出「港鐵特惠站」，現時在港九新界共有40個熱點，入閘前拍卡即可減$2；另外八達通亦宣布，指定年份後簽發的八達通，在限期前未更換將會每年罰$20。

2022全港港鐵特惠站一覽！附八達通舊卡換新卡攻略 唔換每年罰$20

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（圖片來源：港鐵）

港鐵特惠站位置一覽

港鐵公司及八達通公司合作推出「港鐵特惠站」，成人八達通持有人，只需在入閘前到各大「港鐵特惠站」指卡，再在指定港鐵站入閘搭地鐵，即可享減$2優惠。港鐵在本年度新設不少「港鐵特惠站」，港九新界目前共設40個熱點，詳細位置如下：

八達通推「逾期更換行政費」！唔換舊卡每年罰$20

八達通公司在日前宣布，於本年11月15日，正式推出「逾期更換行政費」措施，最快於2023年11月15日起開始徵收費用，以鼓勵用戶按時更換將失效的八達通卡。

於全新「逾期更換行政費」措施下，八達通公司由即日起將分批更換八達通卡。由2002年起簽發的八達通卡的用戶，前往任何指定港鐵站及商場的八達通服務站、港鐵客務中心，包括輕鐵客務中心、指定九巴客務中心或指定新渡輪顧客及八達通服務站，即可免費更換新的八達通卡，以確保獲得更安全和先進的八達通技術。

（資料圖片）

八達通亦表示，會向所有符合更換條件的八達通卡，提供最少3個月通知期。當用戶使用需更換的八達通消費時，會聽到特別提醒聲響。用戶應前往上述地點換卡，舊卡中的餘額及大部份八達通服務或優惠等，將全部自動轉移至新卡；3個月通知期後，舊卡將即時失效。

2023年11月15日起，在3個月通知期過後，用戶仍可在1年寬限期內退還已失效的舊卡，或免費更換新卡，惟八達通公司將在舊卡的餘額及按中，每年扣除$20「逾期更換行政費」，直至這兩筆款項被完全扣除為止。

（資料圖片）

想知道手上的八達卡需於何時更換，可到八達通官網、指定港鐵站及各大商場的「八達通服務站」查詢。同時，八達通手機應用程式的使用者，則可在八達通卡需要更換時收到通知，屆時即可免費更換八達通。有關更換詳情，可前往八達通官網查詢。

（官網截圖）

八達通官網：https://www.octopus.com.hk

八達通舊卡換新卡

推行日期：2022年11月15日起

換卡地點：指定港鐵站及商場八達通服務站／港鐵客務中心／輕鐵客務中心／指定九巴客務中心／指定新渡輪顧客及八達通服務站

費用：免費

官網：https://www.octopus.com.hk



*2002年或以後簽發的八達通卡將會分批需時進行更換手續

*每張需更換的八達通卡將會有3個月通知期。

*2023年11月15日起，超出3個月通知期仍未更換的八達通卡，將每年從餘額及按金中扣$20，直至這兩筆款項被完全扣除為止。

