外賣員與空姐時薪相若？多勞多得彈性工時3行業薪酬門檻比較

疫情持續接近3年，港人的生活開始回復正常，各行各業紛紛招聘人手應付復常後的需求。早前國泰航空公司就舉辦了招聘活動，以$9100底薪招攬新人加入，成為城中熱話。有人認為航空公司出手過低，甚至脫離市價，曾經是不少年輕人的夢想工作，原來只是「廉價勞工」；相反疫下衍生的外賣員卻成為新興行業，由於工作環境自由、彈性工作時間，吸引不同年齡層、不同背景的打工仔加入，亦有人會以此為副業賺取外快。究竟新興與傳統的服務性行業，各有什麼利弊？又各自面對什麼挑戰？



非傳統服務業興起 薪酬對比

疫情下對不少行業造成沉重打擊，當中以服務性行業尤其嚴重，受封關影響，空中服務員迎來一次又一次的裁員潮，兩年過後，近日舉行首次大型公開招聘活動，雖然氣氛熾熱，但薪酬方面備受市民熱議，因其中一位受訪者表示空中服務員的底薪只有$9100，比不少服務業工種為低。而外賣員是因應疫下社區距離措施而急促發展的行業，可自選工作時間，亦無學歷要求，吸引不少人加入。與空中服務員等傳統的服務性行業相比，外賣員的入職門檻不高，但薪酬比較又如何呢？

有人認為，空姐目前的底薪已脫離市價，昔日的「筍工」已成為「廉價勞工」。(江智騫攝)

按圖看傳統服務性行業和外賣員的入職要求及薪酬比較

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外賣員年滿16歲即可 時薪高達$120以上

作為服務業前線，空中服務員首要的條件是擁有良好的溝通技巧，能夠與來自不同國家的乘客溝通。除了身高方面亦有一定要求，包括伸手觸及208厘米高處和通過體能測試，服裝儀容方面亦有不少「潛規則」，例如頭髮顏色、耳環飾品等均有嚴格指引及規定，而店務見習經理主要側重於學歷及相關工作經驗。

不過，要成為外賣員，最基本只需年滿16歲即可，與傳統行業比較相對簡單。薪酬方面，3個工種亦有所不同，空中服務員的月薪約為$9,100，視乎航機班次增加而有所調整，而外賣員的薪酬就各有不同，根據網民分享，平均時薪可達$120以上，以一日8小時，20日工作天為基礎，月薪可達$19,200。

外賣員的上班時間自由，多勞多得，平均時薪可達$120以上。（資料圖片）

空中服務員工時長福利好 外賣員工時彈性多勞多得

每份工作都有優點和挑戰，就算是不少人眼中的「筍工」空中服務員亦不例外，工時長、休息時間不定、與家人朋友相聚較少，加上面對來自不同國家的乘客，溝通上也是一大挑戰。不過，換來的可能是不同地方遊歷機會和體驗，還享有優惠機票等福利。而作為店務見習經理，工時相對穩定，但工作模式不變，薪酬亦較低。

多個行業在疫情期間而裁員，不少人轉行做外賣員自救。外賣員的職業發展空間雖未必較其他行業大，但不少人看中其工時彈性、多勞多得，而且不用受氣，因此吸引了不少人投身成為外賣員一份子。

外賣員享免費保險 Foodpanda提高意外醫療開支

外賣員雖屬自僱人士，但亦有全面支援，例如兩大送遞平台Foodpanda和Deliveroo一直有為持有效服務協議的外賣員免費提供保險，亦會因應持續轉變的行業趨勢，定期檢視保險細節，包括今年2月Foodpanda便提升了醫療保額及傷殘賠償，以及增加公共責任保險。不過要成為外賣員，就要忍受日曬雨淋的辛苦。

店務員的工時較穩定，不過工作較為沉悶。（圖片來源：GettyImages）

行行出狀元 按需要選擇合適工種

所謂「行行出狀元」，想選擇合適的工作，除了考慮薪酬等因素之外，亦要了解工作的性質和所面對的挑戰。事實上，傳統的服務行業不一定擁有薪酬優勢，特別是考慮到能力要求較高和嚴格的工作模式，經歷過疫情的洗禮後，高自由度和彈性工時的工種更具吸引力，不單令從業員可以「分散投資」在不同行業，身兼多職的收入有機會比以往受僱時更高。