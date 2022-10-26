便利店全新勞蘇八達通限量開售！士多啤梨香味毛公仔造型超得意

【便利店優惠】《反斗奇兵》粉絲留意！有便利店推出限量版勞蘇立體八達通，公仔造型設計可愛度爆燈，毛公仔身上更有勞蘇招牌的士多啤梨香味，得意之餘又實用，無論是平日外出或搭車入主題樂園都可以帶住佢去玩！

便利店全新限量勞蘇八達通！公仔造型超可愛 仲有招牌士多啤梨味

《反斗奇兵》裡的勞蘇雖然是反派角色，但是粉紅色毛茸茸造型成功吸引不少粉絲！今次OK便利店推出勞蘇限量版成人八達通配飾，立體公仔造型超可愛，而且質地滑嘟嘟，摸上手好舒服！而且，公仔身上更有勞蘇的士多啤梨香味，配備八達通功能及伸縮匙扣，得意之餘又實用！

（資料圖片）

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想買勞蘇八達通的朋友留意，OK齊齊印會員可以在10月31日早上7時至11月2日下午3時期間， 經Shop Easy智易買以優惠價$268預訂（不設按金及儲值額），預計取貨日期為11月7日至9日，提早在公開發售日前收到！可供訂購數量有限，訂完即止。

（圖片來源：OK便利店）

OK便利店限量版勞蘇八達通

預購日期：2022年10月31日早上7時至11月2日下午3時

預購方式：OK便利店Shop Easy智易買

預計取貨日期：2022年11月7日至9日

公開發售日期：另行通知

