【惠康優惠】惠康推出最新優惠，多款精選產品如零食飲品、糧食雜貨、日用品等，其中包括有森永布丁劈價至平均每件$10、急凍包點每包$9等，加$1更多一件，非常抵買，記得趁優惠期間選購！

惠康優惠｜惠康減價低至$6.4起 $10森永布丁/急凍包點加$1多1件

惠康最近再推出新優惠！惠康由即日起，推出指定產品大特賣、「旋風激抵優惠」、yuu會員優惠等，多款精選產品，包括零食飲品、糧食雜貨、新鮮水果、日用品等進行減價，門市及網店都有優惠。

（資料圖片）

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惠康優惠【1】指定產品優惠

惠康由即日起至10月27日，各類零食飲品、糧食雜貨、日用品等都有優惠，包括人氣熱賣日本森永布丁進行大特賣，涵蓋各款口味，其中更有最新期間限定的煉奶紅豆牛乳布丁，現時$20/2件，平均每件$10！各款御品皇急凍包點$18/2件，yuu會員加$1更可以買多一件包點，平均每件$6.34。

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惠康優惠｜指定產品優惠 詳情

推廣日期：即日起至10月27日*

推廣地點：全線惠康

*部份優惠或提早完結，詳情請留意官網。



惠康優惠【2】旋風激抵優惠

惠康繼續推出「旋風激抵優惠」，由即日起至10月27日，惠康任選面紙或廚房紙2件，將照價再9折。另外買任何產品滿$100，加$69即換救世超立體口罩（V1）30個裝，不妨趁優惠入貨。

惠康優惠｜旋風激抵優惠 詳情

推廣日期：即日起至10月27日

推廣地點：全線惠康

*詳情請留意官網。



惠康優惠【3】yuu會員激賞優惠

惠康推出「yuu激賞優惠」低至52折，由即日起，yuu會員可以會員價購買各款零食飲品、日用品等，其中包括維他奶燕麥奶、杏仁奶等，更可以加$10換購第6杯Häagen-Dazs迷你雪糕杯，平均每杯$20！

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惠康優惠｜yuu會員激賞優惠 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：全線惠康

*詳情請留意官網。

