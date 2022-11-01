開倉優惠入平貨好時機！OnTheList最近舉行開倉優惠，小CK（CHARLES & KEITH）開倉減價，手袋、銀包、潮鞋等低至4折，購滿額再額外9折。同場還有CONVERSE及INITIAL劈價開倉低至2折！

小CK開倉4折起！手袋/銀包/潮鞋購滿額再9折 同場CONVERSE都劈價

OnTheList不定期與各大品牌合作舉行開倉優惠，今期有小CK低至4折發售，手袋、銀包、潮鞋等都有優惠，最平$100就可入手，買滿3件可再獲額外9折。即平均$90就買到一件，實在抵買！

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另外同期有CONVERSE做開倉優惠，低至3折發售。優惠商品包括多款熱門商品，例如帆布鞋、T恤、小物袋。其中黃色高筒帆布鞋，原價賣$649，優惠後僅售$199。

小CK（CHARLES & KEITH）開倉優惠

位置：OnTheList官方網站及門市

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈

網站：https://onthelist.com/

日期：即日起至11月8日（門市）、11月1日8時起至6日11時59分（官方網站）



CONVERSE開倉優惠

位置：OnTheList官方網站及門市

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈

網站：https://onthelist.com/

日期：11月3日至5日（門市）、11月4日8時起至9日11時59分（官方網站）

