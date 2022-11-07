科學館免費恐龍展延長展期！加推「與龍同眠」留宿活動即將可報名

科學館恐龍展「八大‧尋龍記」7月在香港科學館推出免費恐龍展，將展出8組珍貴恐龍標本，原定為11月中結束，但由於反應熱烈，科學館特別延長展期，更推出「與龍同眠留宿活動」，讓大家可以與恐龍一起度過漫漫長夜！

科學館恐龍展免費入場！展期延長至2月 加推「與龍同眠」留宿活動

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科學館於7月8日舉行大型免費恐龍展覽，短短4個月已經有超過60萬人進場參觀。科學館原本打算在11月16日結束展覽，不過因科學館恐龍展反應熱烈，故此延長展期至2023年2月22日，還未進場參觀的朋友要把握機會了！

要留意的是，「 香港賽馬會呈獻系列 : 八大．尋龍記」展覽免費開放於市民參觀，參觀者須先網上預約，成功預約者會收到電郵二維碼，入場前向在場職員出示即可免費入場。

是次科學館恐龍展合共展出8組廣為人知的恐龍物種，包括有三角龍、異特龍、西龍、梁龍、哈特茲哥翼龍和幼齡蜥腳類恐龍，更會配合多媒體互動體驗裝置展出。分別來自德國、瑞士和荷蘭博物館及機構的珍貴史前生物化石標本，大部分都是首次在香港展出，相信亦是吸引大批恐龍迷進場的原因之一。

另外，康文署亦在科學館舉辦另一個恐龍展覽活動「與龍同眠留宿活動」，可在科學館留宿一晚，費用為$312（此為學生優惠費用），對象為6至12歲 (每名參加者須由一位家長陪同，不另收費)。

「與龍同眠留宿活動」日期為12月9日至12月10日（星期五至六）、12月16日至12月17日（星期五至六），時間為下午7:30 (活動日) – 上午8:30 (翌日)。報名期為11月9日至11月16日，抽籤形式進行，抽籤結果會於11月23日公布。

免費恐龍展 - 香港科學館

香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記

展期：2022年7月8日至2023年2月22日（逢星期四休館）

費用：免費入場

預約連結：https://hk-science-museum.partner.klook.com/zh-HK/activity/73613-hongkong-science-museum-special-exhibition/

