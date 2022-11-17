海洋公園以往推出Glamping活動都深受歡迎，今次海洋公園水上樂園在入冬前再推出Glamping活動，套票包私人帳篷、晚餐及自助早餐、視聽娛樂裝置等，另外再送海洋公園入場門票及水上樂園入場門票，相當豐富！

海洋公園入冬前再推Glamping 包海洋公園/水上樂園門票+食足2餐

海洋公園水上樂園推出全新「星 ‧ 海探索 Glamping」 活動，遊客可以入住北歐式私人帳篷，內設有休息設備、空調及暖風機，園內亦有充足的淋浴設施。遊客可以自選入住山景或海景私人帳篷，徹底投入大自然，擁抱星海同時感受柔和的海風。房間內更提供Samsung 視聽娛樂裝置，包括Smart TV 、投影功能、360˚ 喇叭及聚會氣氛燈，盡情享受入住時的時間。

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

遊客入住期間，可以食到晚餐及自助早餐，另外入住期間更可以於海洋公園水上樂園玩盡兩日時間。遊客可以憑套票優先玩衝浪先鋒，亦可以體驗天海灣Aqua Fitness活動。遊客更可免費獲贈海洋公園入場門票，門票有效期為3個月，可以自選日期內進遊玩。

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

海洋公園水上樂園「星 ‧ 海探索 Glamping」 活動，報名日期為2022年11月16日至2022年12月30日，活動日期為2022年12月9日至2022年12月31日 （星期五、六、日及星期一），活動名額有限，其他日期將會陸續開放，價錢按人數及景觀略有不同，由$2,900起，詳情可前往官方網站查詢。

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

報名日期：2022年11月16日至2022年12月30日

活動日期：2022年12月9日至2022年12月31日 （星期五、六、日及星期一）

套票內容：

- 私人帳篷

- 成人標準水上樂園入場門票（兩天）

- 專享衝浪先鋒時段

- 天海灣Aqua Fitness體驗

- 晚餐及自助早餐

- 海洋公園入場門票（3個月有效期）

- 每個帳篷皆備有視聽娛樂裝置

價錢：

山景帳幕（可容納二人）— 港幣2,900元

山景帳幕（可容納四人）— 港幣4,800元

海景帳幕（可容納二人）— 港幣4,200元

海景帳幕（可容納四人）— 港幣5,800元

網站：https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/water-world-tickets/special-experience-and-service/