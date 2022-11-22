麥當勞都可以踩單車充電！麥當勞最新宣布於沙田區開設新分店，同步推出無線充電單車櫈，食客可以一邊踩，一邊為手機充電，不少網民大感驚喜，更有人笑指可以邊食快餐邊減肥！

麥當勞增無線充電單車櫈 邊踩單車邊幫手機充電 網民：可以減肥

麥當勞宣布位於沙田科學園的新分店開張，餐廳除了有McCafé之外，更加設有3張全新的無線充電單車櫈。無線充電單車櫈可以讓食客一邊踩單車，一邊幫手機充電，以後手機無電都「無有怕」喇！

其實內地有部分麥當勞門店，例如廣東、上海都設有無線充電單車櫈，今次香港麥當勞都引入有關單車櫈，讓市民可以通過騎行將動能轉化為電能，為自己手機充電，既環保又方便，享用食物同時更可以當做運動，認真創意無限，更有網民笑指可以減肥。

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科學園麥當勞新店開張，除了新設無線充電單車櫈，由即日起至12月18日，新舖更推出2大優惠，分別是「免費細橙汁優惠券」及「McCafé咖啡減$6優惠券」，屆時只需於店內用手機出示優惠券即可使用，優惠詳情如下：

【1】免費細橙汁優惠券：買任何食品滿$30 （不包括購買禮券及 McCafé產品）即可免費歎細橙汁；

【2】McCafé咖啡減$6優惠券：買任何McCafé細杯裝或大杯裝熱咖啡即減$6（不適用於優惠飲品﹑特濃咖啡）。

麥當勞新店 詳情

地址：新界沙田白石角香港科學園第二期8W大樓地下S037 - S039號鋪

