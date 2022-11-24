露營2022｜車中泊星空下嘆靚景　爐鍋影音設備齊快閃8折再減$300

炎熱的夏天終於過去，不如趁清清涼涼來一個快閃露營？不過，新手露營添置的裝備可不少，想輕輕鬆鬆感受大自然的氣息，不妨一試近年流行的「車中泊」？只需把車駕駛到指定的露營地點，就可以享受露營的樂趣，現在透過「01空間」報名Jeep 露營體驗，更可尊享獨家快閃優惠。



「車中泊」一詞雖源自日語，意即車中住宿，但流行於歐美多年，「露營友」可以自由自在將車駛到自己喜歡的位置露營，車上設備齊全，睡床、廚具等一應俱全，露營友只需帶備食材，就可輕輕鬆鬆享受一個愉快的假期。

來回接送設備齊全 燒烤爐單車影音投射都有

「車中泊」的熱潮如今殺到香港！露營愛好者一樣可以駛至指定地點，享受寧靜的大自然環境，只要打開車上的營幕，便可在車上度過美妙的一晚。現登入「01空間」參加Jeep露營體驗，參加者可獲來回接送指定露營地點及西貢市中心，車內更包括多項設備，如露營枱、沙灘椅、罐裝氣體燒烤爐、多種廚具及照明系統等，參加者只需自備食物即可。此外，想在露營期間享受更多設備，可額外付費，例如影音投射器、單車、藍牙喇叭、30L智能電子雪櫃等。

於即日至12月7日「01空間」更推出快閃優惠，不單獲得獨家8折優惠，只要輸入優惠碼「JEEP300」即可再減$300（名額50個）。另外，於聖誕及除夕期間參加活動都可享優惠。**立即登入「01空間」了解更多及報名**

按圖看Jeep 露營體驗詳情

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Jeep 露營體驗

「01空間」獨家快閃優惠（兩位成人）：$2760起（原價$3450起）

凡於11月24日至12月7日報名參加活動，再輸入優惠碼「JEEP300」即可再減$300（名額50個）

電話：2760 3358

