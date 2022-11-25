半島酒店CHANEL聖誕燈飾回歸！經典珍珠鏈+巨型蝴蝶結 附亮燈時間

半島酒店CHANEL聖誕燈飾亮燈！臨近聖誕節，香港半島酒店外牆現已換上聖誕新裝，再度以國際知名品牌CHANEL的經典設計元素為主題，利用雙C圖案以及絲帶蝴蝶結配珍珠頸鏈作為裝飾，再以燈光效果點綴，在鬧市中顯得尤其璀璨奪目。想去打卡影相的話，記得留意聖誕燈飾亮燈時間！

半島酒店聖誕CHANEL燈飾回歸！經典珍珠鏈+巨型蝴蝶結 附亮燈時間

聖誕節2022將至，香港各區已經陸續出現不同主題的聖誕燈飾，充滿聖誕氣氛！香港半島酒店於聖誕節2022亦換上新裝，外牆現已掛上CHANEL主題的聖誕裝飾及燈光裝置，以一條金屬製的黑白珍珠長項鏈，串連起象徵品牌標誌的雙C圖案及絲帶蝴蝶結，配合夜間燈光效果，帶出低調奢華的感覺。

（圖片來源：讀者授權提供）

半島酒店CHANEL經典主題燈飾會在每天晚上8時亮燈，屆時從遠處觀看，半島酒店外牆就彷如戴上一件璀璨奪目的珠寶，設計相當有心思！

（圖片來源：讀者授權提供）

CHANEL旗艦店於2020年9月進駐香港半島酒店，去年酒店外牆掛起品牌傳奇N°5香水主題燈飾，慶祝CHANEL首款香水面世一百周年，吸引不少人慕名前往打卡朝聖。

半島酒店CHANEL聖誕燈飾

地址： 香港半島酒店

日期：即日起至2023年1月3日

亮燈時間：晚上8時

