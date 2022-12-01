港人生活忙碌長期坐冷氣房，有人不時會趁假日外出「蒸身」排毒。最近就有網民分享，於淘寶買入一部大型熏蒸艙，聲稱可以汗蒸排毒，由於外形體積不小，成功引來網民留言，笑言似「太空艙」，更有人笑指似「龍珠架飛船」，連「撒亞人療傷都係靠佢」！

淘寶買熏蒸艙被笑似「太空艙」 網民爆笑留言：撒亞人療傷都靠佢

香港一度流行「蒸身」排毒，但次次都要特意出外難免會覺得麻煩，於是有港人就決定自己買，就算日蒸夜蒸都無問題！近日有網民於Facebook「淘寶開心share」群組發帖，分享其在淘寶購入的一部白色的熏蒸艙，聲稱可以乾濕兩用，更可以搭配「光子嫩膚面罩」，從而活血排毒及舒緩疲勞。

（圖片來源：FB@淘寶開心share群組）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

從相片中可見，該熏蒸艙體積不算小，幾乎佔一個座廁位置，而外形則呈圓形。根據產品描述，只需要安坐於艙，內部可透過紅外線、負離子等，再利用蒸氣對人體進行熏蒸，一般適用於美容院、養生館等，但將如此龐然大物直接買回家使用則相對少見，因此亦引來不少網民關注及留言。

雖然有不少網民對於熏蒸艙的功能及安全性感到好奇，擔心事主「會唔會蒸熟咗」、又指「如果用用吓漏電」、「鎖死咗」等安全問題，認為後果不堪設想，但都有大批網民將重點放於熏蒸艙外型上，笑指好似太空艙，都有網民指「諗起《龍珠》果架飛船」、「撒亞人療傷都係靠佢」；有人則指使用該艙猶如「請君入甕」，非常搞笑。

+ 1

事主後來現身說法：「測試左幾日，相當唔錯，冇漏電，冇蒸熟，冇鎖死，冇變身，冇去太空，重（仲）有，冇搬去龍床樓」，相當幽默，不過都仍有網民好奇用後感，欲買來一試，似乎都想加入在家「蒸身」行列呢！