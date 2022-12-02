【結業潮】開業逾半個世紀的漢榮書局，昨日（1日）突然宣布將於除夕結業，令不少港人大感可惜。然而在悲歎之際，全港唯一24小時書店偏見書房同步宣布因經濟下滑，營業額漸少，將於下月忍痛結束葵興門市，目前每本書僅售$20，各位書迷記得好好把握最後機會。

漢榮書局結業｜再多間書店宣布結業！偏見書房：臨別秋波每本$20

早於1970年開業的漢榮書局，由街邊二手書檔起家，成立至今已逾半個世紀，主力經營中學、預科和大專課本及參考書銷售，相信不少學生哥都曾經前往買過書，書店由80年代開始陸續擴充門市，後來再由旺角搬遷至油麻地，可謂是大部分港人的集體回憶。

不過，漢榮書局昨日（1日）宣布將於12月31日除夕結業，6名負責人於文中指出，各人工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上新冠疫情持續影響，本港教科書的供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半，未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」結束門市。

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然而在港人悲歎之際，全港唯一24小時書店「偏見書房」，昨日亦宣布其葵興分店將於2023年1月31日結束營業。頗有人氣的偏見書房早年於觀塘駱駝漆大廈起家，書店大部份時間均無店員當值，客人可以自助付款買書，而且主打24小時營業，因此午夜至清晨時份均可成為失眠人士或書友們的小空間，目前分別於葵興及葵芳均設有分店。

（圖片來源： 偏見書房）

不過，偏見書房指葵興店開業1年，「可惜經濟下滑，營業額漸少，唯有結業」，而臨別秋波，書店仍然呼籲書友們多來買書，目前該分店每本$20，以答謝大家一直以來的支持，各位書友記得把握機會。

偏見書房葵興店 詳情

地址：葵榮路40號任合興工業大厦4樓401單位9號室

營業時間：24小時

備註：401單位（密碼2485#）

