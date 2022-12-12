Pricerite實惠全線分店最新推出限定聖誕優惠，迪士尼主題精選產品低至25折，包括咖啡杯、餐具、床品、口罩等，商品涵蓋迪士尼公主、反斗奇兵、小熊維尼等人氣卡通，最平$30可以入手，期間更同設迪士尼限定陳列室！

實惠迪士尼家品減價至25折！迪士尼公主/反斗奇兵家電、廚具$30起

迪士尼家品登陸大型傢俬店！Pricerite實惠全線分店最新推出迪士尼主題產品，包括家品及家電低至25折，其中包括咖啡杯、廚具用品、餐具、床品、口罩等，涵蓋一眾迪士尼人氣角色，例如迪士尼公主、反斗奇兵、小熊維尼、米奇、史迪仔等商品，折實價$30起！

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【迪士尼家品】Disney迪士尼雙層玻璃杯連竹蓋 $90起（小美人魚/米奇與米妮/胡迪與巴斯/三眼仔）

【迪士尼家品】Disney迪士尼咖啡杯 $119（灰姑娘/蜘蛛俠）

【迪士尼家品】Disney迪士尼造型隨身暖手蛋 $138（史迪仔/三眼仔）

【迪士尼家品】Disney迪士尼儲物盒 $39（凡購買任何迪士尼系列產品可加$19換購，迪士尼公主/鋼牙與大鼻/三眼仔）

【迪士尼家品】Disney迪士尼長方抱枕 $68（勞蘇/史迪仔/鋼牙與大鼻/三眼仔）

【迪士尼家品】Disney迪士尼海綿抺布 $30（火腿/反斗奇兵/長髮公主/蜘蛛俠）

此外，Pricerite實惠即日起於九龍灣Megabox旗艦店，設「迪士尼家品系列陪你過聖誕」陳列室，除了有迪士尼主題的家品家電，還有全新聖誕主題佈置，迪士尼粉絲有興趣不妨前往打卡。

Pricerite實惠「迪士尼家品系列陪你過聖誕」 詳情

陳列室展出日期：即日起至2023年1月2日

陳列室分店地址：九龍灣MegaBox L5 8室



Pricerite實惠迪士尼家品家電優惠 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：Pricerite實惠全線分店、網店

*更多款式及優惠詳情請至官網查詢。

