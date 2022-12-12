荃灣水母餐廳「浩海立方•探游館餐廳Cube O CAFE」，早前推出水母餐飲體驗，探游館變浪漫水母餐廳，吸引不少港人到場用膳。有對港人情侶亦到場食氣氛，然而食不到氣氛，卻食到一肚氣，放上網點名狂鬧數出多宗罪，記者向餐廳了解情況，獲獨家回應。

荃灣水母餐廳慶祝週年變慶祝單身？服務生喺蛋糕寫錯字港女秒黑面

有女網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」中發文，指其男友為慶祝結成情侶一週年紀念，特意預約荃灣水母餐廳——浩海立方•探游館餐廳Cube O CAFE，希望能夠被水母包圍著，兩人一同度過浪漫一夜，然而卻遭遇一系列不愉快經歷，繼而放上網羅列多宗罪。

（浩海立方•探游館圖片）

用電腦螢幕看水母？

要求轉位卻被通知有最低消費

該女網民指，當時侍應將他們安排至一走廊位，周圍景觀未如理想，未可以親眼目睹水母，只可以透過餐廳預設的電腦屏幕，觀看大約3隻水母。當時她的男朋友要求侍應安排更換位置，才獲悉景觀較佳的VIP房設有$500最低消費要求。當時兩人為追求更佳觀景，只好轉至VIP房，抵達發現「入面有四面都係鏡，有四個圓柱體入面有水母」，但挑剔「計埋我地有3張枱，但都係好普通，個枱布仲要好似茶樓個啲。」

控龍蝦湯「苦到飲中藥咁」

職員神回應令事主震驚

另一方面，女事主亦指餐廳餐飲質素一般，最難食要數龍蝦湯，被她形容為「苦到飲中藥咁」。她向侍應反應情況，據女事主描述，侍應回應道：「我地龍蝦湯係偏苦」，又指「多數係用麵包拎黎點」。當下事主兩人感到相當訝異：「我地以為我哋唔識嘢，仲叫咗另一款麵包嚟點......都係咁難食。」

生日蛋糕寫錯字

職員越改越錯變慶祝單身

女事主又分享，當時男朋友堅持要點甜品，直到上桌才發現是男朋友精心預備，要求餐廳代於蛋糕上寫下祝賀語。然而女事主細心一看，卻發現蛋糕卻是其他人的名稱及「Happy Birthday」字樣，女事主漠然道：「我哋無人生日」，職員得知後旋即收起蛋糕並更改，誰知道第二次上桌仍有錯誤，寫有「12.1 Cindy 1st Anniversary」（Cindy為事主英文暱稱），預訂餐廳的男事主名稱則毫無影蹤，結果讓女事主極為憤怒，更將經歷形容為「無左我男朋友個名，慶祝我自己一個人的一週年」。

餐廳獨家回應！與事主講法大不同

記者向荃灣水母餐廳「浩海立方•探游館餐廳Cube O CAFE」查詢事件獲獨家回覆。餐廳職員致電記者表示，由於餐廳不同座位景觀有分別，因此最低消費額亦有差異，餐廳職員會在食客預約時，向食客告知預約座位的最低消費額。而如非特殊狀況，餐廳不容許食客即席更換座位，強調事主更換座位屬特例。

另一方面，事主指控荃灣水母餐廳「浩海立方•探游館餐廳Cube O CAFE」出品的龍蝦湯味道較苦，餐廳職員回應指出，普遍餐廳會用較多調味料烹製龍蝦湯，而Cube O CAFE則採取較正宗的烹調方法，承認龍蝦湯味道會略帶甘苦。

（圖片來源：Facebook截圖）

至於較多人關注的「蛋糕寫錯字」一事，餐廳職員指一般情況會向食客道歉，並因應情況給予賠償，但今次事件細節，仍然需向相關同事了解，才能給予答覆，如情況屬實，將認真處理事件，並對相關員工進行培訓教導。至截稿前未有後續回應，編輯部將持續跟進事件。