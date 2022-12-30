元旦日出2023！10大元旦日出地點、元旦日出時間、最佳觀賞地點一次過睇！如果想迎接2023年第一個晨曦，到郊外欣賞元旦日出也許是個不錯的選擇！記者整理全港10大方便觀賞元旦日出地點及元旦日出時間，乘搭公共交通工具或者自駕私家車都可以去到，還有7大睇元旦日出貼士，方便大家好好計劃及準備迎接元旦日出一刻！

元旦日出2023｜10大元旦日出地點推介！附日出時間+最佳觀賞地點

（圖片來源：ryanmc/Unsplash）

元旦日出2023｜元旦日出時間、天氣預測

據香港天文台資料，2023年1月1日元旦日的日出時間約為早上7時02分，日出方向為東南偏東方。天文台預測大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏15至19度，出門睇日出記得要穿戴足夠的禦寒衣物！

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元旦日出2023｜10大元旦日出地點

觀賞日出一定要露營或者行夜山？非也！以下就有多個方便到達的元旦日出地點推介給大家，不需行山或露營，坐車都可以到達，部份地點附近還有停車場。連大埔、馬鞍山民居地點都有靚景位！

元旦日出地點【1】太平山山頂

要欣賞最代表到香港的元旦日出好去處，必去港島太平山1山頂！在盧吉道觀景台可以觀賞太陽從維港東面港口方向升起，有兩岸的高樓襯托，突顯香港繁華都會特色，是一個不錯的元旦日出地點。

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元旦日出地點【2】飛鵝山

提到日出好去處，飛鵝山也是一個不錯的觀賞日出地點！飛鵝山山上設有多個觀景台，較出名的扎山道停車場向南並非最佳日出地點，反而再走上近東山亭子，下車後行5分鐘樓梯前往「飛鵝山觀景台」，就可以欣賞東邊日出景觀。

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元旦日出地點【3】石澳

石澳泳灘方便易去，更有2個泳灘任君選擇，石澳正灘向東南，1月份看日出就最適合；而石澳後灘則朝向東北，夏季賞日出就要去此灘。

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元旦日出地點【4】大埔三門仔

大埔三門仔是另一個交通較方便的元旦日出地點，從三門仔的迴旋處再往東去，就會到達一個小碼頭，是附近賞日出的最佳地點，對出水面停泊數艘小艇，更添漁村色彩。

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元旦日出地點【5】馬鞍山海星灣

馬鞍山最出名的日出好去處必數昂平高原！但是如果不想行山，自行駕車亦能到達隱世景點海星灣，雖然沙灘面積不大，不過勝在人煙稀少，望向赤門海峽景觀相當開揚。

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元旦日出地點【6】清水灣大坳門

清水灣是受歡迎的觀賞日出好地方，大坳門公園旁就有免費停車場，方便易去。而公園內設有風箏場、觀景台等，坐在草地上等候日出好寫意！

（示意圖。圖片來源：Instagram@kel95__授權）

元旦日出地點【7】西貢碼頭

24小時都有公共交通工具前往的西貢碼頭，可以說是最方便的賞日出地點。下車後數分鐘路程便到碼頭，雖然是內海，加上前方有小島嶼遮擋視線，但當太陽從滘西洲升起時，水面泛紅的風景同樣醉人。

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元旦日出地點【8】白沙灣

另一個西貢日出好去處就是白沙灣！白沙灣同樣有無敵海景，而且前景有「船陣」配襯，日出景色又變得更豐富、多層次。

元旦日出地點【9】元朗南生圍

連南生圍都看到日出？雖然不能看到地平或水平線升起的太陽，不過南生圍魚塘能輕易影出日出倒影，達到天空之鏡的絕美效果！

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元旦日出地點【10】大帽山山頂

最受歡迎的睇日出好去處必定是大帽山，在全港最高峰上迎接全新美好的一天，特別有意思。而且近山頂位置有停車場，駕車到達非常方便。

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元旦日出2023｜元旦睇日出5大注意事項

元旦日出2023【貼士1】香港日出時間

根據香港天文台資料，2023年1月1日香港日出時間約為上午7時02分。

元旦日出2023【貼士2】元旦日出方位

太陽從東方升起？原來太陽每年只有約2天是從正東升起，一般冬季日出方向是東南，夏季則是東北，所以元旦日睇日出記得要向東南看！

如果想更清楚日出方向，可以留意天文台網站或下載提供日出相關資訊的應用程式，如《太陽測量師》等，了解日出準確位置。

（圖片來源：Swiftsight/Unsplash）

元旦日出2023【貼士3】睇日出前留意「魔幻時刻」

等待日出的重點時刻當然是鹹蛋黃露出，不過日出前的天空千變萬化，火燒雲、雲海、由藍變橙紅的「魔幻時刻（Magic Hour）」等也是值得好好欣賞的畫面。

（unsplash @ meckl_antal）

元旦日出2023【貼士4】做足保暖措施

日夜溫差大，而且如在空曠地方睇日出，溫度更低。大家摸黑上山等日出時，多穿衣服之餘，還建議帶備暖包幫身體保暖。當太陽已升起，氣溫回暖便可除下。

元旦日出2023【貼士5】拍攝準備

如遇上濕度較高的天氣，想拍攝高清打卡照可以把暖包貼在鏡頭上防霧氣，一物二用。

（網民授權使用）

元旦日出2023【貼士6】用手機紀錄難得時刻

使用拍攝縮時短片模式（Time Lapse）可以將長時間拍攝的相片濃縮短片，相機以外，現時有不少手機亦配備此模式！大家記得帶備腳架，只要放好位置便可以輕鬆「摘金蛋」。

元旦日出2023【貼士7】拍攝太陽特別模式

太陽出來時陽光刺眼，可能導致相片過度曝光，失去細節。拍照時可用減光模式；而拍攝雲海，則可以用長時間曝光使雲海呈現絲狀。