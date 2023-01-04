盆菜2023｜周中師傅無味精之選 酥皮龍蝦鮑魚花膠16款推介$488起
隨著政府宣佈逐步放寬限聚措施，市民終可迎來疫後復常的首個新年，除了好好趁這機會與親朋好友相聚之外，團年、團拜當然少不了美食助慶。盆菜，寓意來年大家賺到盤滿缽滿，菜式包羅萬有，豐儉由人。現於「01空間」訂購更可以優惠價選購，以下16款推介，最平$488起。
健康之選 周中無味精鮑參金蠔盆菜
新春喜慶，美食當前總難免放肆一點，想一家人吃得健康，購買盆菜時可以選擇無味精烹調，由大廚周中師傅炮製的極上鮑參金蠔豐盛盆菜，選用了多款名貴食材，包括鮑魚、海參、金蠔、海蝦、花膠、元貝等，秘汁燜鮑魚更用上金華火腿、瑤柱、老雞、排骨、鴨等等材料燜足7日7夜。現凡選購即送嶄新東坡肉製法燜原隻豬手一隻。**立即登入「01空間」了解更多及訂購**
按圖看周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜詳情：
極上鮑參金蠔豐盛盆菜
「01空間」優惠價：6人用$1,798（原價 $2,298）｜10人用$2,398（原價 $2,898）
7大酒店盆菜 傳統新派各顯矜貴
同樣用料上乘的酒店盆菜，由酒店大廚精心製作，信心保證，矜貴大方、各具特色，傳統和現代時尚盆菜各有所愛，「01空間」精選了7間酒店的盆菜推出優惠，總有一個合你心意。
1 九龍酒店龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜
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鮑羅萬有喜慶盆菜
「01空間」優惠價：2位用$668（原價$738）｜4位用$1304（原價$1438）｜6位用$1758（原價$1938）｜12位用$3300（原價$3638）
2 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒鮑魚聚寶盆菜
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按圖看紫粵軒鮑魚聚寶盆菜詳情：
紫粵軒鮑魚聚寶盆菜
「01空間」優惠價：2位用$628（原價$688）｜指定日子（1月20-24日）2位用$678（原價$688）｜6位用$1758（原價$1888）｜指定日子（1月20-24日）6位用$1858（原價$1888）
3 六國酒店粵軒中菜廳星級盆菜
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按圖看粵軒中菜廳星級盆菜
粵軒中菜廳星級盆菜
「01空間」優惠價：粵軒聚寶盆菜（4位用） $1,480｜名廚御級精選盆菜（4位用）$1,980｜名廚頂級精選盤菜（4位用）$2,580
4 香港金域假日酒店Holiday Inn龍苑中菜廳盆菜
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按圖看龍苑中菜廳盆菜詳情：
龍苑中菜廳盆菜
「01空間」優惠價：2位用$716（原價$728）｜6位用$1956（原價$1988）
5 歷山酒店歷山豐財聚寶盆菜
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歷山豐財聚寶盆菜
「01空間」優惠價：2人用$658 (原價$698）｜4人用$1318（原價$1398）｜6人用$1968（原價$2098）｜8人用$2628（原價$2798）
6 港島海逸君綽酒店極品鮑參翅肚盆菜／十八羅漢上素盆菜
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極品鮑參翅肚盆菜
「01空間」優惠價：2人用$778（原價$788）｜3人用$1178（原價$1188）｜4人用$1468（原價$1488）
十八羅漢上素盆菜
「01空間」優惠價：2人用$630（原價$638）｜3人用$944（原價$958）｜4人用$1250（原價$1268）
7 北角海逸酒店節慶盆菜
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北角海逸酒店節慶盆菜
01空間」優惠價：4位用$968（原價$1088）｜8位用$1648（原價$2088）｜12位用$2738（原價$3088）
8特色盆菜 日本和牛酥皮龍蝦佛跳牆
除了酒店推出的盆菜之外，不少餐廳亦推出了自家製特色盆菜，包括日式盆菜、巨型酥皮龍蝦盆菜、佛跳牆等，款款可口精美，更添喜慶！
1 黑木亭居酒屋日式居酒屋A5宮崎和牛、日式波士頓龍蝦、日本花咲蟹團圓盆菜
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按圖看團圓盆菜詳情：
A5宮崎和牛壽喜盆菜
「01空間」優惠價：2人用$618（原價$807）｜6人用$1418（原價$2212）｜10人用$2268（原價$3830）
日式波士頓龍蝦盆菜
「01空間」優惠價：2人用$668（原價$960）｜6人用$1318（原價$2058）｜10人用$2268（原價$3830）
日本花咲蟹盆菜
「01空間」優惠價：2人用$1208（原價$1754）｜6人用$2158（原價$3366）｜10人用$3038（原價$5140）
2 永年士多龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜／花膠發財好市大盆菜
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按圖看龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜/花膠發財好市大盆菜詳情
龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜/花膠發財好市大盆菜
「01空間」優惠價：6位用$1368（原價$1488）｜10位用$1858（原價：$1988）
3 新同樂鮑魚鵝掌元蹄、羊腩盆菜
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鮑魚鵝掌元蹄、羊腩盆菜
「01空間」優惠價：4-6人用 $2,298起（原價$2,938起）
同樂鮑魚古法羊腩盆菜
「01空間」優惠價：4-6人用$2,398起（原價$3088起）
4 囍慶集團一品鮑魚盆菜
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按圖看一品鮑魚盆菜詳情
一品鮑魚盆菜
「01空間」優惠價：6位用$988（原價：$1488）
5 神燈海鮮酒家豐盛盆菜
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豐盛盆菜
「01空間」優惠價：6位用$1070（原價$1088）｜12位用$1856（原價$1888）
6 Fast Gourmet首創巨型酥皮龍蝦盆菜
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按圖看巨型酥皮龍蝦盆菜詳情：
巨型酥皮龍蝦盆菜
「01空間」優惠價：4-6人用$1268 （原價1868）
7 潮味點佛跳牆/ 鮑魚花膠雞
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佛跳牆
「01空間」優惠價：4人用$488（原價：$588）
鮑魚花膠雞
「01空間」優惠價：5人用$418（原價：$588）
8 灣仔明閣尊貴冬至節日盆菜
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按圖看尊貴冬至節日盆菜詳情：
尊貴冬至節日盆菜
「01空間」優惠價：4位用$1378（原價$1588）｜8位用$2658（原價$2888）