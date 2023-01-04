盆菜2023｜周中師傅無味精之選　酥皮龍蝦鮑魚花膠16款推介$488起

隨著政府宣佈逐步放寬限聚措施，市民終可迎來疫後復常的首個新年，除了好好趁這機會與親朋好友相聚之外，團年、團拜當然少不了美食助慶。盆菜，寓意來年大家賺到盤滿缽滿，菜式包羅萬有，豐儉由人。現於「01空間」訂購更可以優惠價選購，以下16款推介，最平$488起。



健康之選 周中無味精鮑參金蠔盆菜

新春喜慶，美食當前總難免放肆一點，想一家人吃得健康，購買盆菜時可以選擇無味精烹調，由大廚周中師傅炮製的極上鮑參金蠔豐盛盆菜，選用了多款名貴食材，包括鮑魚、海參、金蠔、海蝦、花膠、元貝等，秘汁燜鮑魚更用上金華火腿、瑤柱、老雞、排骨、鴨等等材料燜足7日7夜。現凡選購即送嶄新東坡肉製法燜原隻豬手一隻。**立即登入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看周中極上鮑參金蠔豐盛盆菜詳情：

極上鮑參金蠔豐盛盆菜

「01空間」優惠價：6人用$1,798（原價 $2,298）｜10人用$2,398（原價 $2,898）



7大酒店盆菜 傳統新派各顯矜貴

同樣用料上乘的酒店盆菜，由酒店大廚精心製作，信心保證，矜貴大方、各具特色，傳統和現代時尚盆菜各有所愛，「01空間」精選了7間酒店的盆菜推出優惠，總有一個合你心意。

1 九龍酒店龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜

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龍逸軒以多種上等食材熬製的盆菜，包括精選原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等十多種食材炮製而成。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

鮑羅萬有喜慶盆菜

「01空間」優惠價：2位用$668（原價$738）｜4位用$1304（原價$1438）｜6位用$1758（原價$1938）｜12位用$3300（原價$3638）



2 香港九龍東皇冠假日酒店紫粵軒鮑魚聚寶盆菜

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按圖看紫粵軒鮑魚聚寶盆菜詳情：

紫粵軒鮑魚聚寶盆菜

「01空間」優惠價：2位用$628（原價$688）｜指定日子（1月20-24日）2位用$678（原價$688）｜6位用$1758（原價$1888）｜指定日子（1月20-24日）6位用$1858（原價$1888）



3 六國酒店粵軒中菜廳星級盆菜

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按圖看粵軒中菜廳星級盆菜

粵軒中菜廳星級盆菜

「01空間」優惠價：粵軒聚寶盆菜（4位用） $1,480｜名廚御級精選盆菜（4位用）$1,980｜名廚頂級精選盤菜（4位用）$2,580



4 香港金域假日酒店Holiday Inn龍苑中菜廳盆菜

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按圖看龍苑中菜廳盆菜詳情：

龍苑中菜廳盆菜

「01空間」優惠價：2位用$716（原價$728）｜6位用$1956（原價$1988）



5 歷山酒店歷山豐財聚寶盆菜

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酒店選用了 紅燒豬手、原隻鮑魚、花膠、香煎金蠔等製作盆菜，設2-8人分量供選擇。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

歷山豐財聚寶盆菜

「01空間」優惠價：2人用$658 (原價$698）｜4人用$1318（原價$1398）｜6人用$1968（原價$2098）｜8人用$2628（原價$2798）



6 港島海逸君綽酒店極品鮑參翅肚盆菜／十八羅漢上素盆菜

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極品鮑參翅肚盆菜選取了鮑魚、原條海參、厚花膠、矜貴魚翅等，再以精製鮑魚汁進行燜扣，絕對令人齒頰留香。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

茹素的顧客亦可選擇十八羅漢上素盆菜。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

極品鮑參翅肚盆菜

「01空間」優惠價：2人用$778（原價$788）｜3人用$1178（原價$1188）｜4人用$1468（原價$1488）



十八羅漢上素盆菜

「01空間」優惠價：2人用$630（原價$638）｜3人用$944（原價$958）｜4人用$1250（原價$1268）



7 北角海逸酒店節慶盆菜

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金玉滿堂盆菜以多款上乘食材烹調而成，包括鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等，適合與家庭或好友聚會時一起享用。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

北角海逸酒店節慶盆菜

01空間」優惠價：4位用$968（原價$1088）｜8位用$1648（原價$2088）｜12位用$2738（原價$3088）



8特色盆菜 日本和牛酥皮龍蝦佛跳牆

除了酒店推出的盆菜之外，不少餐廳亦推出了自家製特色盆菜，包括日式盆菜、巨型酥皮龍蝦盆菜、佛跳牆等，款款可口精美，更添喜慶！

1 黑木亭居酒屋日式居酒屋A5宮崎和牛、日式波士頓龍蝦、日本花咲蟹團圓盆菜

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按圖看團圓盆菜詳情：

A5宮崎和牛壽喜盆菜

「01空間」優惠價：2人用$618（原價$807）｜6人用$1418（原價$2212）｜10人用$2268（原價$3830）



日式波士頓龍蝦盆菜

「01空間」優惠價：2人用$668（原價$960）｜6人用$1318（原價$2058）｜10人用$2268（原價$3830）



日本花咲蟹盆菜

「01空間」優惠價：2人用$1208（原價$1754）｜6人用$2158（原價$3366）｜10人用$3038（原價$5140）



2 永年士多龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜／花膠發財好市大盆菜

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按圖看龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜/花膠發財好市大盆菜詳情

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜/花膠發財好市大盆菜

「01空間」優惠價：6位用$1368（原價$1488）｜10位用$1858（原價：$1988）



3 新同樂鮑魚鵝掌元蹄、羊腩盆菜

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同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜，包括鮑汁扣鵝掌(4隻)、醬扣元蹄(1斤) 、豆醬烤鴨(半隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、厚竹笙(4件)、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、香葉燻蛋、西蘭花、大根、蓮藕、津菜、枝竹、素筋（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

同樂鮑魚古法羊腩盆菜，包括古法羊腩(斤半)、鮑汁扣鵝掌(4隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、厚竹笙(4件)、豆醬扣豚肉、蝦籽柚皮、手打蝦米魚球、西蘭花、冬荀、大根、枝竹、素筋、馬蹄、蓮藕、香葉燻蛋、鮮蔬拼盤 (唐生菜、鮮菌、菠菜、青蒜) 羊腩醬料（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

鮑魚鵝掌元蹄、羊腩盆菜

「01空間」優惠價：4-6人用 $2,298起（原價$2,938起）



同樂鮑魚古法羊腩盆菜

「01空間」優惠價：4-6人用$2,398起（原價$3088起）



4 囍慶集團一品鮑魚盆菜

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按圖看一品鮑魚盆菜詳情

大廚將原隻鮑魚、鮑汁花膠、北海道瑤柱、歐洲鮮野鵝掌等十幾種矜貴食材，配合古法泡製傳統扣燉方法炮製而成。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

一品鮑魚盆菜

「01空間」優惠價：6位用$988（原價：$1488）



5 神燈海鮮酒家豐盛盆菜

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足料盆菜內含鮑魚、花膠、北海道元貝、大蠔豉、紅燜海參等預貴食材。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

豐盛盆菜

「01空間」優惠價：6位用$1070（原價$1088）｜12位用$1856（原價$1888）



6 Fast Gourmet首創巨型酥皮龍蝦盆菜

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按圖看巨型酥皮龍蝦盆菜詳情：

巨型酥皮龍蝦盆菜

「01空間」優惠價：4-6人用$1268 （原價1868）



7 潮味點佛跳牆/ 鮑魚花膠雞

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佛跳牆(4人分量)包括鮑魚, 海參, 花膠, 扇貝, 鴨掌, 魚腐, 鷹嘴豆, 杏鮑菇等（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

鮑魚花膠雞 (5人分量)包括花膠, 雞, 鮑魚, 螺片, 蝦丸等（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

佛跳牆

「01空間」優惠價：4人用$488（原價：$588）



鮑魚花膠雞

「01空間」優惠價：5人用$418（原價：$588）



8 灣仔明閣尊貴冬至節日盆菜

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按圖看尊貴冬至節日盆菜詳情：

尊貴冬至節日盆菜

「01空間」優惠價：4位用$1378（原價$1588）｜8位用$2658（原價$2888）

