新春換銀包｜agnès b最新推介恐龍仔掛袋夠醒目　精選產品半價起

新年新氣象，想新年感覺煥然一新，必定換個新銀包！傳統會在新年換新銀包以提升財運；而銀包作為經常使用的貼身用品，選個喜歡及實用的銀包，讓每次使用都讓心情變得更好。法國時裝品牌agnès b.最新推出一系列男女銀包，間格實用更有多色選擇，還有為小朋友逗利是而設的恐龍仔掛袋，搶眼醒目。新年一於換個靚靚新銀包過年，為自己或摯愛打打氣，送上新一年祝願，大家「荷包常滿」！



簡約清新多色選擇 牛皮舒服耐用

銀包是「隨身財庫」，當然要精心挑選，agnès b.推出的新系列銀包，牛皮材質舒服耐用，長短款式兼備，並有多種顏色選擇，包括易襯的黑色及卡其色，以及亮麗清新的黃、粉紅、粉紫色等，不同個性的女生都可揀到心水顏色。銀包以品牌經典b.字標誌點綴，簡約大方。

常說讓錢銀「住得舒服」才能聚財，最好就是選擇間格實用的銀包，讓錢銀收納一目了然，自然「住得舒服」！喜歡用短銀包的可選三摺疊式設計，間格實用，容量充足，能把錢銀及卡片都一一放好；款式百搭，最適合簡約清新的女生。長銀包系列的分層設計令收納卡類更簡單清晰。

按圖看agnès b最新系列女裝銀包

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男裝型格時尚 小童恐龍錢袋可愛吸引

男裝新款銀包系列同樣採用簡約設計的概念，以黑色或藍色為主調，品牌經典標誌於銀包一角，低調型格。

適逢新春，SPORT b.推出可愛紅色DINO恐龍小掛袋，外型奪目，充滿節日喜慶氣氛。銀包配上背帶，小朋友掛在身上，可愛之餘，逗利是最啱，還可藉此培養小朋友的理財觀念。就趁這個農曆新年，去舊迎新，給自己或身邊人送上貼心禮物，迎接兔年，荷包滿滿行大運。

按圖看新系列男裝及小童銀包

新春推廣優惠 多款產品驚喜價發售

agnès b.即日起更推出新年推廣優惠，手袋、背包及多款精選產品低至5折發售，想新年置新裝？詳情即上以下網址瀏覽。

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agnès b.新春優惠：

日期：即日起至1月25日

網址：https://www.agnesb.com.hk/?locale=CHZ