【新年好去處】各位Sanrio粉絲注意！今個農曆新年，Sanrio新春期間限定店登陸港九新界4大商場，除了可以買到一系列賀年用品，包括揮春、利是封、月曆等，Sanrio人氣角色更會換上兔年新裝，與大家見面兼開心拜年，即睇Sanrio限定店地址及更多新年好去處！

新年好去處｜4大Sanrio期間限定店登場！必入手利是封/月曆/揮春

由即日起，Sanrio Characters新春期間限定店分別登陸觀塘、屯門、北角及鰂魚涌，可以買到多款Sanrio精品及全新賀年用品，包括揮春、利是封、月曆及地毯等，想在新年好好裝飾家居或者趁機「送舊迎新」，就不要錯過機會了！

Sanrio期間限定店除了可以入手各式賀年用品，亦可以買到Hello Kitty、My Melody、Kuromi的熱賣精品，場內亦有一眾人氣角色穿上兔年新裝，更會戴上可愛兔仔耳，掃完貨可以與心水角色影相打卡！

Sanrio Characters新春期間限定店

屯門期間限定店

日期：即日起至2023年1月26日

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期Aeon

營業時間：10:00至22:30



康山期間限定店

日期：即日起至2023年1月30日

地址 : 香港鰂魚涌Aeon Style康怡3樓

營業時間 : 10:00至22:30



觀塘期間限定店

日期：即日起至2023年1月25日

地址 : 九龍觀塘觀塘道418號APM商場

營業時間 : 10:00至21:00



北角期間限定店

日期：即日起至2023年1月20日

地址 : 北角匯一期地下G16號舖

營業時間 : 11:00至20:00

