踏入兔年，各大商場都設有不同打卡裝置迎新春。而大埔一個商場裡面同樣有應節的新年佈置，有多隻白兔裝飾，然而不少街坊看到後均直呼「好嚇人」，甚至有家長表示：「個女見到即刻喊」，形容「驚嚇程度同紙紮公仔無分別！」

大埔商場新年白兔裝飾嚇親細路 網民：驚嚇程度同紙紮公仔無分別

大埔超級城今個新年的賀年裝飾設置多隻白兔，符合兔年主題，陪伴一班街坊賀新春。寓意雖好，但卻有不少街坊反映，看到裝飾實物時都不禁嚇一跳！有網民於Facebook群組「大埔人大埔谷」發帖分享，指看到大埔超級城內的兔年裝飾「好得人驚」，大批網民紛紛贊同並直呼「似盂蘭節」。

（圖片來源： FB@大埔人大埔谷）

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有網民表示，白兔的外貌與神情「驚嚇程度同紙紮公仔無分別」，直指白兔猶如「中左幅射咁喎」、「佢隻眼咩事呀，眼疾呀」，更有人直指「根本就係靈堂擺設」。有網民更再以修改有關相片，全圖變綠色外更為詭異，令人聯想起「月亮光光，月亮光光」的配樂，甚為心寒。

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有網民更嘲新年裝飾變「鬼節」，指「幾環保丫（阿），可以放到7月」；已為人父母的網民更指「個女見到即刻喊」，更有人直言「會唔會有人同佢影相呢？帶埋邪靈返屋企」，大家又覺得如何？

更多大埔超級城新年裝飾相片如下：