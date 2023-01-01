機場快綫$1優惠！有旅遊平台推出機場快綫車票$1優惠，只要輸入指定優惠碼，即有機會買到$1機場快綫車票；搶不到$1優惠，網站同時推出7折機場快綫車票優惠，單程或來回都適用。臨近農曆新年假期，相信不少人都有出外旅行計劃，即睇優惠詳情！

$1機場快綫車票優惠 指定日期限量開搶！附單程/來回車票7折優惠

隨著防疫措施日漸放寬，不少人都會趁著假期去旅行！最近，網上旅遊平台Klook推出機場快綫$1優惠，只要輸入指定優惠碼「KLKHKAEL1」，即可以$1預訂機場快綫單程車票，香港國際機場至香港站都用得！

如果搶不到以上$1機鐵車票，今次更推出7折機場快綫車票優惠，適用於往返香港國際機場至香港站、九龍站及青衣站，預訂前輸入以下指定優惠碼，單程票及來回票低至$49起！

機場快綫車票7折指定優惠碼：

香港國際機場 <-> 香港站單程：【AELHKOW30】

香港國際機場 <-> 香港站來回：【AELHKRT30】

香港國際機場 <-> 九龍站單程：【AELKLOW30】

香港國際機場 <-> 九龍站來回：【AELKLRT30】

香港國際機場 <-> 青衣站單程：【AELTYOW30】

香港國際機場 <-> 青衣站來回：【AELTYRT30】



成功於網上預訂車票後，不需兌換實體車票，只要在閘口前掃瞄QR Code即可出閘或入閘。乘搭機場快綫來回中環，單程最快只需24分鐘。以上優惠將於2023年1月19日晚上9時開搶，有出門旅行計劃的朋友留意！

$1機場快綫優惠

優惠日期：2023年1月19日晚上9時

適用日期：由預訂確認日期起計有效90日

預訂方式：Klook